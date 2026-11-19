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外資賣超243億元、連四賣 狂賣市值、主動 ETF
台股19日重挫，收在38,426.89點，大跌1,768.02點，跌幅4.4%，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超243.12億元，連四賣，統計外資賣超前十名，ETF竟高達7檔，包括市值及主動ETF都遭外資大賣。
台股早盤以40,145.73點開出，下跌49.18點，雖曾一度翻紅衝達40,315.53點，但在賣壓沉重下再往下探底，盤中一路失守40,000點、39,000點、38,000點，一度下探至38,259.7點，重挫1,935.21點，終場收在38,426.89點，下跌1,768.02點，失守年線。
三大法人連4賣、合計賣超461.03億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.12億元，連四賣；投信買超15.13億元；自營商賣超（合計） 233.03億元，其中自行賣超18.63億元、避險賣超214.4億元。
統計外資賣超前十名，賣超主動中信台灣收益（00406A）21萬6,923張最多，其次是賣超主動統一台股增長（00981A）10萬5,893張，賣超元大台灣50（0050）達58,255張；台玻（1802）、仁寶（2324）及中鋼（2002）也是外資大賣標的。
統計外資買超前十名，買超復華富時不動產（00712）54,179張最多，其次是買超永豐金（2890）24,201張，買超聯電（2303）20,658張。
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