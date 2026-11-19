針對台北股市今（19）日出現近300家上市櫃公司跌停、過去一兩年來最慘重的下殺行情，摩爾證券投顧分析師陳龍在《股市尊龍》節目中剖析本波跌勢核心，指出今日台股是「獨自下跌」，主因並非國際股市或財報利空，而是「主動式ETF買太多賣不掉」加上「第四法人（長線散戶投資人）信心鬆動」所引發的連鎖賣壓。

陳龍直言，目前是最後的賣壓階段，最好的策略就是「以跌止跌」且「現在最好不要動」，因為報復性反攻隨時都會來。

陳龍分析，觀察國際盤勢，包括美股那斯達克期貨、費半指數以及日本、韓國股市今日都沒有出現類似的大跌，唯有台股獨自崩跌，顯示這並非全球性的系統性風險，而是台股內部的籌碼問題。

他點出造成今日殺盤的四大賣壓來源：第一是外資持續狂賣；第二是投信主動式ETF的賣盤；第三是今日晚上預期將出現歷史紀錄等級的融資斷頭潮；第四則是過去扮演中流砥柱、以存股或理財為目的的「第四法人（長期投資人）」信心動搖。

針對主動式ETF的籌碼結構，陳龍指出，過去一年主動式ETF受到市場追捧，由於每日須公布持股，吸引許多投資人跟單。

這些規模動輒數百億甚至上千億元的基金，大量買進一般散戶買不起的千金股、萬金股（如信驊、川湖等）以及PCB與高輝達（NVIDIA）持股比重族群。這些股票基本面皆為輝達供應鏈的好股票，但因基金「買太多賣不掉」，如今面臨黃仁勳離開輝達執行長職位引發的風暴，加上投資人恐慌申請ETF贖回，迫使投信不得不賣出持股換取現金，進而導致這批好股票率先打入跌停，並進一步拖累整體長線投資人信心，形成「第四法人拋售並贖回ETF、迫使投信再賣股」的循環。

面對市場傳出的晶片採購下修、美國擴大AI晶片管制要求台積電排查中資客戶，以及外媒《經濟學人》提及明年AI泡沫與地緣政治等利空，陳龍認為情緒宣洩已接近極致。

他指出，今日大盤成交量仍有近9000億元規模，並非沒有流動性的市場，而是「慘烈的換手」與落底訊號。與其期待規模僅5000億元的國安基金護盤，不如讓市場「以跌止跌」，讓願意承受籌碼的買盤進場接手。

展望後市，陳龍強調「AI沒有泡沫」，並點出今晚（19日）美股掛牌的AI大模型龍頭Anthropic將是扭轉市場敘事的關鍵。他分析，Anthropic在企業端市占率超過五成，其IPO定價由原本預估的70幾美元調高至83美元，上市後帳上將增加近900億美元現金、整體估值高達1.5兆美元。

由於Anthropic正是向雲端大廠採購高達9000多億美元算力的終端買家，只要其營運與募資順利、持續支付算力費用，雲端巨頭就不會停止向台灣供應鏈下單。

陳龍建議投資人，現階段千萬不要在低點殺出或頻繁換股操作，以免承受賣在最低點後、眼睜睜看著夜盤或美股帶動台股大反攻的「二次傷害」，只要撐過這波最後的籌碼宣洩，報復性反攻隨時可能展開。

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