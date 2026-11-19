台股今（19）日延續劇烈震盪，權值股承壓，熱門主動式ETF更因持股集中AI供應鏈，修正幅度超過元大台灣50（0050）。

反觀全球分散配置的貝萊德世界股票（009826），盤中維持9.83至9.89元窄幅震盪，截至中午12時20分報9.86元、下跌0.3%，展現相對抗跌表現，也凸顯全球分散配置與集中台股的差異。

這波修正凸顯主動式ETF持股重疊風險...

主動式ETF近期單日跌幅 代號 ETF名稱 跌幅 00991A 主動復華未來50 -9.22% 00981A 主動統一台股增長 -8.91% 00406A 主動中信台灣收益 -8.39% 00403A 主動統一升級50 -7.98%

主動式ETF持股重疊情況 ETF組合 共同持股 權重重疊率 00981A

＋

00403A 30檔 65.7% 00981A

＋

00991A 28檔 65.4% 超過20檔主動式ETF共同持有的熱門股 台積電（2330）、台光電（2383）

聯發科（2454）、奇鋐（3017）

欣興（3037）、健策（3653） 風險提醒：持股高度重疊，行情反轉時恐因集中賣出放大波動。

相較之下，009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，布局全球近40個已開發與新興市場、約1,500檔個股。資訊科技權重約28.4%，低於0050逾六成的科技股比重；前兩大持股蘋果（4.64%）、輝達（3.92%）均低於5%，台積電僅占1.62%，另配置金融（17.3%）、工業（10.7%）及醫療保健等產業，降低單一市場與科技股集中風險。

比較項目 009826

貝萊德世界股票 0050

元大台灣50 台灣熱門

主動式ETF 投資範圍 全球近40國

約1,500檔 台灣市值前50大 台股強勢股

AI供應鏈 科技股權重 約28.4%

分散金融、工業 逾60%

集中半導體 高度集中

AI電子族群 最大持股 蘋果／輝達

各低於5% 台積電

逾50% 台積電、AI權值股

持股重疊 近期修正 相對抗跌

9.83～9.89元震盪 隨大盤回檔 波動較大

持股重疊風險 配息與稅務 不配息

股息再投資 半年配息

涉及股利所得 多採配息設計

匯率也是009826近期相對抗跌的因素。在外資賣超台股、新台幣走貶之際，009826海外資產占比達96.8%，美元走強提供匯兌緩衝。

隨股價回到9.86元附近、低於10元發行價，一張不到1萬元，加上不配息、股息再投資設計，投資人可減少直接領取股息涉及的所得稅與二代健保補充保費問題，也成為尋求分散台股風險者關注的選項。

009826屬全球市值型配置，著重長期參與全球經濟成長，短期反彈力道未必優於科技型或主動式ETF。投資人仍須留意新台幣升貶對海外資產淨值的雙向影響，可評估將其作為分散台股集中風險的長期配置工具。

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