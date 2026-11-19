009826跌出長線價值！主動式ETF持股高度重疊陷「空頭互踩」 0050隨大盤回檔
台股今（19）日延續劇烈震盪，權值股承壓，熱門主動式ETF更因持股集中AI供應鏈，修正幅度超過元大台灣50（0050）。
反觀全球分散配置的貝萊德世界股票（009826），盤中維持9.83至9.89元窄幅震盪，截至中午12時20分報9.86元、下跌0.3%，展現相對抗跌表現，也凸顯全球分散配置與集中台股的差異。
這波修正凸顯主動式ETF持股重疊風險...
主動式ETF近期單日跌幅
|代號
|ETF名稱
|跌幅
|00991A
|主動復華未來50
|-9.22%
|00981A
|主動統一台股增長
|-8.91%
|00406A
|主動中信台灣收益
|-8.39%
|00403A
|主動統一升級50
|-7.98%
主動式ETF持股重疊情況
|ETF組合
|共同持股
|權重重疊率
|00981A
＋
00403A
|30檔
|65.7%
|00981A
＋
00991A
|28檔
|65.4%
超過20檔主動式ETF共同持有的熱門股
台積電（2330）、台光電（2383）
聯發科（2454）、奇鋐（3017）
欣興（3037）、健策（3653）
風險提醒：持股高度重疊，行情反轉時恐因集中賣出放大波動。
相較之下，009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，布局全球近40個已開發與新興市場、約1,500檔個股。資訊科技權重約28.4%，低於0050逾六成的科技股比重；前兩大持股蘋果（4.64%）、輝達（3.92%）均低於5%，台積電僅占1.62%，另配置金融（17.3%）、工業（10.7%）及醫療保健等產業，降低單一市場與科技股集中風險。
|比較項目
|009826
貝萊德世界股票
|0050
元大台灣50
|台灣熱門
主動式ETF
|投資範圍
|全球近40國
約1,500檔
|台灣市值前50大
|台股強勢股
AI供應鏈
|科技股權重
|約28.4%
分散金融、工業
|逾60%
集中半導體
|高度集中
AI電子族群
|最大持股
|蘋果／輝達
各低於5%
|台積電
逾50%
|台積電、AI權值股
持股重疊
|近期修正
|相對抗跌
9.83～9.89元震盪
|隨大盤回檔
|波動較大
持股重疊風險
|配息與稅務
|不配息
股息再投資
|半年配息
涉及股利所得
|多採配息設計
匯率也是009826近期相對抗跌的因素。在外資賣超台股、新台幣走貶之際，009826海外資產占比達96.8%，美元走強提供匯兌緩衝。
隨股價回到9.86元附近、低於10元發行價，一張不到1萬元，加上不配息、股息再投資設計，投資人可減少直接領取股息涉及的所得稅與二代健保補充保費問題，也成為尋求分散台股風險者關注的選項。
009826屬全球市值型配置，著重長期參與全球經濟成長，短期反彈力道未必優於科技型或主動式ETF。投資人仍須留意新台幣升貶對海外資產淨值的雙向影響，可評估將其作為分散台股集中風險的長期配置工具。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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