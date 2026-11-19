台灣股市今年表現亮麗，台灣加權股價指數在10月初挑戰50,000點大關。然而，台股近期受到美國期中選舉結果、AI科技股重挫等國際政經局勢影響。截至19日上午12點，台灣加權股價指數最低達38,259點，一度大跌1,935點。

法人表示，台股短期震盪不代表經濟基本面轉弱。根據主計總處公布資料，2026年第3季經濟成長率達14.36%，展現強勁成長動能；展望2027年，主計總處預估經濟成長率仍可達6.04%。顯示台灣受惠於AI與半導體出口暢旺、企業投資擴大，以及內需消費跟進，將帶動整體經濟擴張成長動能。對投資人而言，近期市場修正或許也是重新檢視資產配置的時機。

聯邦投信表示，對於沒有大筆資金、又難以精準掌握市場低點的投資人，不妨考慮以定期定額方式布局。例如每月投入5,000元，透過固定金額持續投資，在市場下跌時累積較多單位數，攤低平均成本，藉此分散進場時點的風險。未來待市場回升淨值反彈，較早累積的單位數有機會帶來較佳報酬。

另外，對於投資特定主題基金沒有概念的投資人，建議考慮聯邦台灣精彩50 ETF（009804），該ETF追蹤「富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數」，涵蓋台灣市值前50大企業，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電及國泰金、富邦金與中信金等多元的指標企業。其特色在於單一成分股權重上限30%，在參與大型權值股成長的同時，也透過權重限制，避免投資過度集中於單一企業，讓投資人有機會掌握台灣50大企業的多元成長動能。

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