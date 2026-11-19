台股跌破4萬點 0050跟著崩跌

貝萊德世界股票（009826）報酬率贏元大台灣50（0050），因為它有抗跌超能力，但除了本身分散全世界各個國家與產業所以抗跌之外，還要加上「匯率因素」，最近美元走強，更有利於009826，所以淨值的跌幅更小，這也是長期投資009826觀察漲跌必須考慮的條件。

匯率常是影響全世界股票漲跌的因素之一，它有時有利，有時有害，漲跌完全無法預測，如同市場永遠無法預測一樣，所以投資人不必刻意去在乎美元的漲跌，還是老老實實持續買進、長期持有009826就好。

投資不該是人生中花時間經營的事情，因為它很特別：付出時間越多績效越差！

投資009826這種安全穩當的標的，完全可以讓投資人專注在本業與生活上，賺賠的任務就交給市場先生去掙扎即可。

指數化投資，尤其是投資全世界股票，是最健康的投資方式！009826又是最簡單穩當的台灣商品，如果利用海外券商與複委託買國外的全世界股票ETF，充滿了不確定性與複雜度。

因為成為指數化投資十幾年，深得它的好處庇蔭，所以我也願意盡力推廣009826這個優質商品給大家！

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