美國積極爭奪全球關鍵礦產，背後涉及AI自主、製造業回流及國防安全三大戰略。中信投信近日發布影音內容指出，美國搶礦不只是為了增加礦場開採，更希望將整條關鍵礦產供應鏈搬回本土，藉此建立自身的礦產供應體系。

中信投信分析，美國目前聚焦「AI自主」、「製造業回流」及「國防安全」三大核心發展方向，而這些領域都離不開關鍵礦產，因此建立本土礦產供應鏈，已成為美國重要的戰略布局。

中信投信進一步指出，過去礦產普遍被視為週期性產品，如今卻逐漸轉變為國家安全資產。當礦產的價值判斷從原本的獲利邏輯轉向安全需求，相關資源的定價空間也隨之擴大。

針對戰略資源「美國優先」的趨勢，中信投信提醒，若未來全球形成兩套關鍵礦產供應鏈，運作模式可能從追求效率轉向重視戰略立場，出現「不看效率、只看站隊」的情況。中信投信並藉此介紹旗下中信金屬及礦業（009830），聚焦美國礦產供應鏈布局題材。

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