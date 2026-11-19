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主動式ETF績效排名洗牌！股添樂揭00985A漲40％奪冠、00981A以39％居次
＊原文發文時間為11月18日
2026到年末了，如果要給今年下一段簡單的註解，我會說：
「上半年大家都在拚績效，下半年大家都在拚回本；上半年持股沒漲停不算漲；下半年持股少跌停就是贏。」
不只散戶，法人也是一樣。尤其主動型ETF，上半年比的是誰贏過大盤，下半年比的是誰還在發行價之上。
因為這波修正主要集中在台積電以外的AI供應鏈，所以幾乎所有主動型ETF都遭遇一波血洗，修正幅度都不輕。有意思的是，經過這波修正後，如果用整年累計績效的角度來觀察，排名也出現大洗牌。
現在全年漲30%以上就能進第一梯隊，而擠進排行榜的關鍵，靠的是誰的投資組合最抗跌。現在第一名是主動野村台灣50（00985A），主動統一台股增長（00981A）緊貼在後，而且後面差距越來越大。
不過觀察主動型ETF這一年的漲跌表現，也可以給我們散戶總結出一段用真金白銀交易出來的心得：
如果要在長期投資的前提下取得優異報酬，不是只有多頭時期要挑到最會漲的股票，空頭時期的選到相對抗跌的標的也同樣重要。
你說這樣容易嗎？坦白說，還真的不容易。
如果你自己搞，可能也是投的咪咪卯卯，而且可能更慘。
所以主動型ETF的價值在哪裡？就是你不用自己搞，把權限給他們，讓他們幫你搞。
他們搞不好，你負責罵就好。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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