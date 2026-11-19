每月有1萬元投資預算，該全部投入元大台灣50（0050），還是搭配主動復華金融股息（00998A）分散風險？近期有投資人在社群平台討論，考慮每月投入7,000元買0050、3,000元買00998A，希望透過全球金融股降低科技股集中的風險。不過，相關新聞被轉貼至討論區後，貝萊德世界股票（009826）反而成為焦點，有人直接反問：「要分散不會買009826嗎？」

另一名投資人則分享，與另一半多年累積的投資資金突破100萬元，原本打算全數投入0050，後來考慮改為60萬元買0050、40萬元配置00998A，並將股息再投入。00998A主打全球金融產業，涵蓋銀行、保險、資產管理及金融科技等領域，但這樣的配置能否有效分散風險，也引來不同看法。

其中，009826被多次拿來與00998A比較。有留言認為「009826抗跌多了」，也有人以「009826：全球分散？」回應，將討論帶向全球股票配置。相較於00998A聚焦金融產業，009826的投資方向涵蓋全球股票，兩者分散風險的方式並不相同。不過，也有人對009826持保留態度，直言「009826抗跌也抗漲，多久了還是破發」，反映投資人對009826的報酬表現與抗跌能力仍有不同評價。

除了009826，留言也對00998A及主動式ETF提出質疑。有人直言「線型跟記憶體差不多，抗跌個屁」、「主動線型都長差不多，分散個頭」，還有人調侃「我分散風險，把所有主動式都買一輪」、「你不賠 我不賠 主動幫你賠」。另有留言關注主動式ETF的管理費，質疑增加不同ETF未必就能真正降低風險。

從0050搭配00998A的配置構想，到009826被提出作為另一種分散選擇，討論焦點逐漸轉向全球股票與單一產業配置的差異。

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