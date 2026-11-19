理財IG創作者「鐵蛋存錢日記」近日發文探討「主動ETF誰最強？這檔績效奪冠」，聚焦主動永豐科技趨勢（00410A）的績效表現與科技供應鏈布局。

鐵蛋存錢日記在貼文中指出，聊到AI投資，相信大家第一個想到的應該都是台積電、輝達吧？但AI要發展起來，需要的可不只有晶片！從先進封裝、零組件到光通訊，背後都有不少台廠供應鏈參與其中。

貼文引述今年產業表現數據指出，零組件上漲125.3%，台股產業排名第一；光通訊上漲102.9%，台股產業排名第二；半導體上漲69.6%，排名第三。鐵蛋存錢日記表示，看到這裡就會發現，AI帶動的商機不只有半導體，如果不想自己一檔一檔研究，有沒有ETF已經布局這些產業呢？

根據CMoney統計2026年8月3日至10月28日主動式ETF排名，主動永豐科技趨勢（00410A）以報酬率+16.36%拿下第1名；第2名為00987A主動台新優勢成長（+14.01%）；第3名為00405A主動富邦台灣龍耀（+13.46%）；第4名為00400A主動國泰動能高息（+11.40%）；第5名為00992A主動群益科技創新（+10.75%）；第6名為00980A主動野村臺灣優選（+10.56%）。

以近期績效第一的00410A為例，截至10月15日的產業配置為半導體27.50%、零組件25.65%、光通訊14.50%、PCB／ABF 10.18%、散熱4.92%。光是半導體、零組件和光通訊，合計就佔了67.65%。

在持股表現比較上，鐵蛋存錢日記分析，同樣買主動式ETF，配置差在哪？除了看整體績效，也可以看看ETF裡面的持股表現。

主動式ETF持股漲跌幅比較 持股漲跌幅 00410A 00981A 00991A 漲幅100%以上 4.26% 0.00% 0.00% 漲幅50%～99% 22.51% 9.26% 14.20% 漲幅0%～49% 52.77% 63.44% 80.41% 跌幅0%～9% 2.54% 11.40% 4.14% 跌幅10%～19% 5.81% 6.38% 0.02% 跌幅20%以上 0.00% 4.44% 0.003% 資料來源：CMoney、鐵蛋存錢日記

統計期間：8月3日至10月28日

註：數值為各漲跌幅區間的持股權重，非ETF整體報酬率。

此外，根據MoneyDJ截至2026年11月9日資料，00410A前10大成分股與投資比例依序為

00410A 前10大成分股與投資比例 排名 成分股 持股數量 投資比例 1 台積電

(2330.TW) 80,000 9.83% 2 健策

(3653.TW) 17,000 5.26% 3 高力

(8996.TW) 70,000 4.92% 4 昇達科

(3491.TW) 67,000 4.39% 5 奇鋐

(3017.TW) 31,000 4.32% 6 全新

(2455.TW) 223,000 4.18% 7 聯發科

(2454.TW) 20,000 4.09% 8 大立光

(3008.TW) 15,000 4.06% 9 南亞

(1303.TW) 277,000 4.00% 10 力旺

(3529.TW) 35,000 3.87% 資料來源：MoneyDJ

資料日期：2026年11月9日

註：主動式ETF經理人會依市場行情動態調整持股，實際持股與權重請以永豐投信官網最新公告為準。

文末鐵蛋存錢日記也提醒，投資AI，不一定只能盯台積電、輝達，有時候多看看背後的供應鏈，也能發現不少機會；當然，產業前景好不代表股價一定漲，投資還是要回到自己的風險承受能力。

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