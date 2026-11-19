主動式ETF績效排名出爐！00410A報酬率16.36％奪冠 半導體、零組件與光通訊占67.65％
理財IG創作者「鐵蛋存錢日記」近日發文探討「主動ETF誰最強？這檔績效奪冠」，聚焦主動永豐科技趨勢（00410A）的績效表現與科技供應鏈布局。
鐵蛋存錢日記在貼文中指出，聊到AI投資，相信大家第一個想到的應該都是台積電、輝達吧？但AI要發展起來，需要的可不只有晶片！從先進封裝、零組件到光通訊，背後都有不少台廠供應鏈參與其中。
貼文引述今年產業表現數據指出，零組件上漲125.3%，台股產業排名第一；光通訊上漲102.9%，台股產業排名第二；半導體上漲69.6%，排名第三。鐵蛋存錢日記表示，看到這裡就會發現，AI帶動的商機不只有半導體，如果不想自己一檔一檔研究，有沒有ETF已經布局這些產業呢？
根據CMoney統計2026年8月3日至10月28日主動式ETF排名，主動永豐科技趨勢（00410A）以報酬率+16.36%拿下第1名；第2名為00987A主動台新優勢成長（+14.01%）；第3名為00405A主動富邦台灣龍耀（+13.46%）；第4名為00400A主動國泰動能高息（+11.40%）；第5名為00992A主動群益科技創新（+10.75%）；第6名為00980A主動野村臺灣優選（+10.56%）。
以近期績效第一的00410A為例，截至10月15日的產業配置為半導體27.50%、零組件25.65%、光通訊14.50%、PCB／ABF 10.18%、散熱4.92%。光是半導體、零組件和光通訊，合計就佔了67.65%。
在持股表現比較上，鐵蛋存錢日記分析，同樣買主動式ETF，配置差在哪？除了看整體績效，也可以看看ETF裡面的持股表現。
主動式ETF持股漲跌幅比較
|持股漲跌幅
|00410A
|00981A
|00991A
|漲幅100%以上
|4.26%
|0.00%
|0.00%
|漲幅50%～99%
|22.51%
|9.26%
|14.20%
|漲幅0%～49%
|52.77%
|63.44%
|80.41%
|跌幅0%～9%
|2.54%
|11.40%
|4.14%
|跌幅10%～19%
|5.81%
|6.38%
|0.02%
|跌幅20%以上
|0.00%
|4.44%
|0.003%
資料來源：CMoney、鐵蛋存錢日記
統計期間：8月3日至10月28日
註：數值為各漲跌幅區間的持股權重，非ETF整體報酬率。
此外，根據MoneyDJ截至2026年11月9日資料，00410A前10大成分股與投資比例依序為
00410A 前10大成分股與投資比例
|排名
|成分股
|持股數量
|投資比例
|1
|台積電
(2330.TW)
|80,000
|9.83%
|2
|健策
(3653.TW)
|17,000
|5.26%
|3
|高力
(8996.TW)
|70,000
|4.92%
|4
|昇達科
(3491.TW)
|67,000
|4.39%
|5
|奇鋐
(3017.TW)
|31,000
|4.32%
|6
|全新
(2455.TW)
|223,000
|4.18%
|7
|聯發科
(2454.TW)
|20,000
|4.09%
|8
|大立光
(3008.TW)
|15,000
|4.06%
|9
|南亞
(1303.TW)
|277,000
|4.00%
|10
|力旺
(3529.TW)
|35,000
|3.87%
資料來源：MoneyDJ
資料日期：2026年11月9日
註：主動式ETF經理人會依市場行情動態調整持股，實際持股與權重請以永豐投信官網最新公告為準。
文末鐵蛋存錢日記也提醒，投資AI，不一定只能盯台積電、輝達，有時候多看看背後的供應鏈，也能發現不少機會；當然，產業前景好不代表股價一定漲，投資還是要回到自己的風險承受能力。
◎本文獲 鐵蛋存錢日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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