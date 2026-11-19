睡前來用最愛的功能盤中零股...買貝萊德世界股票（009826），比以前老前輩用的很難買到的「盤後零股」以及我自己利用「定期不定額」買元大台灣50（0050）的零股的方式簡單方便多了。

現在的投資人真幸福！

積沙成塔、滴水成江河，小資族攢下每一分錢利用盤中零股的方式累積資產，當看到股數越來越多，享受到的用錢賺錢的滿足感勝過消費犒賞自己的小確幸，就會讓自己更用力簡化生活、儲蓄理財、增加收入來持續買進009826。

隨著年齡漸長，職場紅利漸漸不再，剛好資產小樹也漸漸茂盛，總有一天接手你的辛勞，為你與家人產生被動收入！

009826與0050都是值得持續買入長期持有的好商品，而009826更可以避免像0050有單一國家地緣政治風險或集中在半導體科技產業的風險，然後009826還可以觸及到台灣以外的國家與產業，賺到相應的報酬，這也是我從0050轉入009826最大的因素！

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