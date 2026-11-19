面對外資今年以來累計賣超台股逾3.1兆元、台股大盤今日（19日）跌破40000點大關的劇烈震盪，投資人紛紛尋求海外資產分散風險。

由貝萊德投信發行、同由經理人楊貽甯操盤的「美股攻擊矛」貝萊德標普卓越50（009813）與「全球防禦盾」貝萊德世界股票（009826），近期形成互補效應；其中009813今日盤中逆勢翻紅來到11.16元左右，009826則回測9.88元區間、低於10元發行價，兩檔合計僅約2.1萬元即可各買一張，成為小資族在台股震盪期建構海外避震網的熱門配置。

台股近期因高度集中電子權值股，一旦遭遇外資提款與科技股洗盤便容易出現千點震盪，而貝萊德旗下這兩檔海外ETF正好能打造「進可攻、退可守」的雙引擎組合。

009826全球分散布局 96.8%海外配置強化防禦

擔任防禦底座的009826來看，其追蹤標普TIP世界股票指數，橫跨全球近40國、持有逾1500檔大中小型股，海外配置高達96.8%（美國占62.7%、日本5.6%、英國3.4%、台灣僅3.2%），且資訊科技占比僅28.4%（單一最大持股蘋果僅4.64%、輝達3.92%），金融（17.25%）與工業（10.72%）合計占近三成，在升息與震盪環境下具備高度抗跌緩衝。

009813聚焦美股50大巨頭 掌握科技成長動能

擔任攻擊核心的009813則鎖定標普500卓越50指數，100%聚焦美股前50大超級巨頭，前五大持股包含蘋果（12.27%）、輝達（11.65%）、微軟（9.93%）、亞馬遜（6.28%）與Alphabet（合計7.37%），科技與通訊占比逾六成。投信統計顯示，標普500前50大企業的合計市值占比已從十年前不到四成攀升至近六成，營業利潤率與現金流明顯優於其餘450檔成分股，且與美股大盤相關係數高達97%，能精準掌握美股核心成長動能。

除了市場與產業互補，兩檔ETF在配息與成本結構上也各有優勢...

009813採半年配息機制（6月、12月評價）、經理費0.35%，適合需要定期現金流的族群 009826則採「不配息、股息自動滾入再投資」設計，不僅能加速複利累積，更可省去現金股利所得稅與二代健保補充保費

透過台股帳戶以新台幣直接買進009813與009826，無須自行換匯或開立海外券商、複委託，即可一鍵完成跨國界與跨產業布局。

在輝達財報後科技股輪動加速、台股40000點關卡反覆測試之際，投資人可運用009826網羅全球千檔企業穩住底盤，搭配009813聚焦美股50強爭取爆發力，降低單押單一市場的波動風險。

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