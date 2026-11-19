外資近期大舉賣超台股，引發股匯雙殺。截至11月18日，外資連3個交易日賣超逾1800億元，今年累計突破3.1兆元，創近十年單年度新高；新台幣盤中貶破33元，寫下逾19個月新低...台股16日暴跌逾6%、17日再跌947點，18日盤中高低差達1677點，一度跌破40000點及年線，尾盤靠台積電急拉，收在40194點。

股匯震盪下，部分資金轉向全球配置，貝萊德世界股票（009826）當日以9.89元平盤作收。

有「台版VT」之稱的009826追蹤標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index），涵蓋全球近40個已開發及新興市場、約1488至1500檔大中小型股，覆蓋約90%全球可投資市值。

國家權重以美國62.7%最高，其次為日本5.6%、英國3.4%、台灣3.2%及加拿大3.1%，其中台積電占1.62%。整體海外配置達96.8%，有助降低台股集中風險，但仍受全球股市及匯率波動影響。

產業方面，009826資訊科技權重約28.4%，其中蘋果占4.64%、輝達3.92%、微軟3.67%；另配置金融17.3%、工業10.7%、醫療保健9.6%及非必需消費9.0%，分散科技股波動風險。

009826自8月3日掛牌，滿月規模即突破75億元、受益人逾5.7萬人，目前規模已逾84億元。若突破100億元，保管費率將由0.12%降至0.10%；規模逾150億元，經理費率則由0.45%降至0.40%。

009826近期回測9.89元，低於10元發行價，一張不到1萬元。

投資人可直接以新台幣交易，無須自行換匯或開立海外券商、複委託帳戶，即可布局全球股市。其不配息設計將股息留存基金資產再投資，減少現金配息衍生的稅費問題。

面對外資賣壓與台股震盪，009826提供分散海外市場、降低單一市場集中風險的配置選擇。

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