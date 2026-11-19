美國10月消費者物價指數（CPI）高於預期、聯準會（Fed）官員釋出12月升息鷹派訊號，加上輝達（NVIDIA）高層人事震盪與國安約談變數，美台科技股近期劇烈洗盤。台股11月16日至18日上演雲霄飛車行情，外資累計賣超逾1800億元，18日加權指數高低點落差達1677點，盤中一度失守40000點。

然而，大盤動盪之際，由貝萊德投信發行、有「台版VT」之稱的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）展現抗跌韌性，18日以9.89元平盤作收；近期股價跌破10元發行價，也逆勢吸引買盤，呈現連續淨買入。

台股高度集中科技與半導體權值股，面對升息逆風或科技巨頭人事變數，容易出現千點震盪。反觀009826追蹤標普TIP世界股票指數，布局全球近40個已開發及新興市場、約1500檔股票，涵蓋約90%全球可投資市值。

國家權重方面，美國占62.7%，其餘分散於日本（5.6%）、英國（3.4%）、台灣（3.2%）及加拿大（3.1%）等地，降低單一市場集中風險。 產業配置也是009826相對抗跌的關鍵。資訊科技權重約28.4%，低於台股大盤或傳統市值型ETF，輝達占3.92%、台積電僅1.62%；另配置金融（17.3%）、工業（10.7%）、醫療保健（9.6%）及非必需消費（9.0%）。在美債殖利率走高、升息壓力升溫下，多元產業配置有助緩和科技股波動。

資金方面，隨台股連日下跌、外資今年累計賣超突破3.1兆元，部分內資與小資族開始調整重押單一科技股的策略。

009826自8月3日以10元掛牌以來，規模已突破80億；近期股價回測9.89元，低於發行價，一張不到1萬元，吸引看好長期複利的投資人逢低承接，成交量放大並呈現連續淨申購。

面對全球經濟與科技股變數，美銀全球基金經理人調查顯示，機構法人逐步減碼AI、分散布局國際股市。

009826採新台幣計價，無須換匯或開立海外券商帳戶，並以不配息設計將股息留存基金資產再投資，減少現金配息衍生的稅費問題，提供投資人分散風險、建立長期資產配置的選擇。

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