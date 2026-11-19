一名剛接觸股市的新手投資人，在Dcard發文詢問，是否該賣掉手中獲利的聯發科（2454），轉而買進元大台灣50（0050）。從她公開的持股截圖可見，目前持有5檔股票及ETF，市值約7.7萬元，整體帳面虧損7,109元，其中旺宏（2337）虧損最重，跌幅達48.01%，卻仍打算長抱10年，引發留言區討論。

原PO表示，自己今年3月才開始投資，看到0050跌回原先想進場的價格，便考慮趁聯發科仍有獲利時賣出換股。截圖顯示，她持有聯發科2股，帳面獲利57元、報酬率0.74%；0050則持有453股，虧損368元、報酬率為負0.86%。此外，旺宏持有94股，帳面虧損5,962元，成為整體投資組合最大的虧損來源。

談到資金來源，原PO透露，自己畢業才一年多，工作8個月已存下10萬元，每月也會拿出1.5萬元投入股票。她認為本金雖然不多，但即使只賺100元也是收穫，原本希望透過長期持有逐步累積資產，對於是否賣掉聯發科、調整旺宏部位則感到猶豫。

留言區不少人對換股邏輯提出質疑，認為聯發科既然仍有獲利，不必急著出清，反而應先檢視虧損近半的旺宏。有人直言「投資是汰弱留強，你把唯一紅的賣掉幹嘛」，也有人建議將旺宏換成0050或聯發科；不過，另有投資人認為，長期持有0050可以減少自行操作個股的負擔。

另一派留言則將焦點放在本金累積，認為原PO持有聯發科僅2股，即使換股，對整體資產影響也有限，與其頻繁調整部位，不如先提高本業收入、持續儲蓄。有投資人提醒「本金少不要分散買很多檔」，建議先集中累積資產，再逐步建立投資策略。面對不同意見，原PO回覆傾向先保留聯發科，至於旺宏是否出清，仍在考慮中。

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