台股10月經歷劇烈震盪，但主動式台股ETF卻逆勢吸金，規模單月增加538億元，增幅達6.5%，成為各類ETF成長亮點。不過，隨台股近期跌勢擴大，主、被動式ETF績效也出現明顯分化，部分產品展現抗跌韌性，成為市場檢視主動選股實力的試金石。

根據投信投顧公會統計，10月台灣加權股價指數由47,940點跌至45,211點，單月下跌5.6%；但主動式台股ETF規模卻逆勢由8,267.56億元增加至8,806.34億元，單月增加538.8億元、增幅達6.52%，居表列各類主被動ETF之冠。儘管同期被動式台股ETF雖仍由6.71兆元增至6.74兆元，但增幅僅0.45%，在大盤下跌之際，主動與被動ETF的資金動能明顯分化。

境內主、被動ETF規模變化

10月另一個明顯成長的類別是債券ETF，其中，被動式跨國債券ETF規模由2.7兆元增加至2.83兆元，單月增加約1,300億元、成長4.81%，增幅僅次於主動式台股ETF；同樣地，主動式跨國債券ETF的規模在10月也小幅增加0.32%。

自10月6日以來，韓國股市修正31%、費城半導體指數修正30%，台股亦修正14%，但同期歐洲STOXX 600指數卻逆勢上漲4%，全球市場並非全盤皆墨。

另觀察主動式台股ETF近月績效，統計至18日，前五強依序為：主動摩根台灣鑫收跌17%、主動聯博動能50跌17.8%、主動永豐科技趨勢跌20.9%、主動野村臺灣高息跌21.0%、主動安聯台灣高息跌21.8%。事實上，市場上已有多檔ETF導入掩護性買權，其中月配息型的主動摩根台灣鑫收已完成四次配息，換算年化配息率皆超過10%，績效配息兩者兼具，表現最佳。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，從11月16~17日的盤面中，可以看出分散布局的重要性，當AI投資敘事逐漸轉向獲利兌現、評價與個股分化，投資組合若過度集中單一科技題材，波動也可能隨之放大。

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