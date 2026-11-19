台股下半年後市場雜音不斷，震盪加劇。中國信託投信表示，在交易擁擠的情況下，股市本身的脆弱性也隨之升高，容易進入高度震盪階段。不過，從基本面觀察，台股體質仍相當穩健，若以股東權益報酬率（ROE）作為投資組合的選股依據，聚焦基本面具優勢的企業，有望進一步放大主動選股的效果。

中國信託投信即將發行新產品主動中信台灣聚焦ETF（00417A），已獲主管機關核准募集，預計於12月21日至24日公開募集。該檔ETF將以前瞻ROE成長為核心選股邏輯，發掘具未來成長潛力的企業；此外，研究團隊每季也將參加100場以上的公司拜訪，透過實地訪查，檢視企業未來的成長動能。

中國信託投信表示，主動中信台灣聚焦ETF前十大持股權重超過70%，將資金集中配置於最具未來獲利成長潛力的企業，以強化主動選股優勢。單一財務指標往往只能反映企業的部分面向，但投資人真正關心的，是公司能否持續創造獲利。ROE的提升不僅反映獲利成長，更代表企業的競爭力、經營效率及資金運用能力同步改善。

歷史經驗，當企業ROE持續提升時，市場通常願意給予較高評價；反之，ROE停滯或衰退企業，評價則傾向下修。ROE成長幅度居前20%企業，在ROE公告後一年，股價平均上漲33.8%；反觀ROE成長幅度居後20%企業，股價平均下跌10.8%。市場青睞不只是「很會賺錢」公司，更是賺錢效率持續提升的企業。

展望後市，主動中信台灣聚焦ETF經理人徐啟葳指出，台股年底前盤勢可能維持高檔震盪，但AI主線未結束，市場將聚焦基本面，選股漸轉向獲利品質與ROE。

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