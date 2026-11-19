受到AI資本支出能否轉化為獲利疑慮以及大型CSP業者自由現金流量轉負的擔憂，再加上美國期中選舉變天、黃仁勳辭去輝達執行長等事件衝擊，近半年加權指數含息報酬率呈現負值，但仍有10檔市值型台股ETF逆勢突圍、繳出正報酬成績。

根據CMoney統計至昨（18）日，盤點市場上市值型台股ETF近半年表現，以富邦淨零ESG 50的5.6%最突出，次為凱基台灣TOP 50的2.8%、聯邦台精彩50的1.6%，其餘還有元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50、富邦公司治理、永豐臺灣加權、華南永昌優選50、元大MSCI台灣、富邦台50。

儘管短期噪音將持續造成市場波動，在基本面反轉前，台股與AI產業中長期趨勢仍值得正面期待。凱基台灣TOP 50研究團隊指出，根據財政部統計，台灣10月出口總額達967.6億美元，首度突破900億美元大關、並創歷年單月新高，年增率達58.9%，連續36個月呈現正成長，財部並指第4季出口可望維持強勁成長態勢。

政治與單一企業治理事件引發下跌屬於評價衝擊，當雲端業者下修資本支出，或台灣AI鏈月營收連三月放緩，才會對訂單造成衝擊、投資人才需要調整投組。

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