AI晶片龍頭輝達第3季營收年增逾一倍，第4季財測也優於市場預期。同時，AI明星企業Anthropic即將於美東時間19日在那斯達克掛牌，市場傳出IPO認購需求接近可售股數七倍。投信法人建議，可透過美股ETF參與美國科技股長期成長趨勢。

輝達公布2027會計年度第3季財報，營收達1,158億美元，年增103%；資料中心營收達1,076億美元，年增110%，調整後每股盈餘達2.68美元，均優於市場預期。同時，輝達預估第4季營收上看1,300億美元，顯示大型雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，相關需求正由模型訓練延伸至AI推論及企業應用，為科技產業成長提供支撐。

NASDAQ-100指數近十年表現

此外，AI新創巨頭Anthropic美東時間19日以股票代號ANT登陸NASDAQ。法人分析，IPO認購需求接近可售股數七倍，反映市場對生成式AI商業化前景的期待，顯示資金對具備技術優勢及成長潛力的AI企業仍抱持投資熱情。

富邦NASDAQ ETF（00662）研究團隊指出，AI產業正由基礎建設擴張逐步邁向商業化與獲利驗證階段，輝達財報凸顯算力需求仍具成長動能，而AI新創企業陸續進入資本市場，也讓投資人有機會參與更多元的創新產業。

NASDAQ-100指數匯聚全球大型科技及創新企業，涵蓋AI、雲端運算、半導體等重要趨勢，具備掌握科技產業發展的投資特色。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧表示，近期市場對個別AI龍頭的評價出現分歧，但AI基礎建設大趨勢沒有改變。以輝達為例，執行長黃仁勳離職後，市場原本擔心輝達會縮減對AI產業的資金支持、採購規模和基礎建設投入，不過從這一季財報看，這些承諾沒有縮水，反而持續擴大。

張圭慧指出，輝達對供應商的供貨與產能承諾，已從上一季的2,790億美元增加到3,900億美元；雲端服務和資料中心租賃承諾合計約1,020億美元，對外擔保承諾達1,180億美元，和新興雲端業者合作承諾也有320億美元。

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