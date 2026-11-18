歐洲最大資產管理公司東方匯理資產管理旗下東方匯理投信，於11月13日至15日在台北市信義區推出為期三天的「解鎖未來生活 許下A級心願」品牌快閃店，結合創意裝置、跨界聯名與趣味體驗，活動期間共吸引15,300人參與，為旗下在台首檔ETF匯理A級公司債（00993B）11月23日公開募集暖身。

東方匯理投信總經理暨執行長黃日康（Johnny Wong）表示，東方匯理投信深耕台灣市場多年，00993B的推出不僅是拓展台灣ETF業務的重要里程碑，更彰顯東方匯理資產管理對台灣市場的長期承諾。

黃日康指出，此次透過創新且貼近生活的方式，讓民眾在輕鬆的氛圍中認識ETF，進一步拉近投資理財與日常生活的距離。東方匯理也將持續發揮集團的全球投資專長，為台灣投資人提供更多元的投資解決方案，滿足不同人生階段的理財需求。

在快閃店正式推出之前，黃日康特別率領團隊前往武德宮，在主任委員林安樂陪同下參拜，並為聯名錢母紅包舉行過爐祈福儀式。聯名紅包袋以北港武德宮的「黑虎將軍」為設計主題，共推出五款不同造型，每款均搭配理財金句，兼具民俗文化特色與理財寓意。

此次ETF品牌快閃店是東方匯理投信跨入台灣ETF市場的重要活動，也展現品牌以創新方式拓展投資人溝通管道的積極布局。00993B預計於11月23日至27日公開募集，每受益權單位發行價格為10元，月配息，回應台灣投資人對此類型產品的需求。

東方匯理投信指出，00993B聚焦20至35年期、信用評等介於AAA至A級的美元公司債，並依追蹤指數編製規則，篩選票面利率排名前30% 的債券，力求兼顧信用品質與收益機會，為投資人提供固定收益資產配置的新選擇。

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