台灣規模最大主動式債券ETF主動聯博全球非投（00984D）即將第八次配息。本次每受益權單位預估配發0.085元，與前七次一致，預計12月1日除息，11月30日為參與本次配息最後買進日。

00984D今年1月成立以來，持續受到投資人青睞，截至11月13日，規模已成長6.6倍、受益人數成長5.5倍。00984D已配息七次，每次的年化配息率都超過10%。以這次公告日前一日的價格來計算，年化配息率也超過10%。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，AI股票近期再掀波瀾，科技股震盪加劇，突顯非投資等級債券在資產配置中的價值，可以分散整體投資組合的波動風險。統計第4季初到11月11日，費城半導體指數下跌16.3%，台股及南韓股市分別下跌7.7%及21.4%；相較之下，彭博美國非投資等級債券指數仍繳出0.7%的正報酬，展現相對韌性。

此外，非投資等級債目前的殖利率也很有吸引力。鍾郁婕指出，依歷史經驗，當美國非投資等級債券指數殖利率突破8%後，過去七次持有一年的平均報酬達12%。顯示起始殖利率較高時，有機會為投資人孕育長期報酬潛力。不過，市場仍存在許多變數，投資人應依自身風險屬性酌量配置，避免占投資組合比重過高。

00984D透過全球布局與主動選債，掌握非投資等級債市的收益契機。截至10月31日，平均存續期間約3.04年，以BB及B級債券爲核心，持債395檔。

鍾郁婕表示，面對市場不確定性，00984D在產業配置上兼顧成長與防禦兩大方向。在成長型產業方面，聚焦科技、循環性消費、能源及基礎工業等領域，投資標的包括雲端運算與企業軟體服務、電動車、液化天然氣及貴金屬礦業等，以參與產業長期發展的成長商機。

防禦型產業則涵蓋醫療保健、通訊、電力及非循環性消費等領域，包括製藥、電信服務、電力基礎建設及食品分銷企業等。這些產業較不易受到景氣循環影響，有助於平衡成長型產業可能面臨的波動。

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