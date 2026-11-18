台股震盪 個股零股成交前五大全數被 ETF 包辦 00406A 爆量114萬張
台股今（18）日上下震盪逾1,600點，但仍面臨4萬點保衛戰，終場小漲102點收40,194點。盤中個股、零股成交前五大全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動中信台灣收益（00406A）逾114萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾64萬張排名第二、群益臺灣加權正2（00685L）逾56萬張排名第三、元大台灣50反1（00632L）逾36萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A）逾36萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,503萬，元大高股息（0056）有501萬，群益台灣精選高息（00919）有358萬，國泰永續高股息（00878）有349萬，主動中信台灣收益有345萬。
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