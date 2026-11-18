儘管台股10月震盪加劇，但台股ETF投資人不但沒有全面撤退，反而愈跌愈買。根據投信投顧公會統計，10月台灣加權股價指數由47,940.13點跌至45,211.83點，單月下跌5.69%；但主動式台股ETF規模卻逆勢由8,267.56億元增加至8,806.35億元，單月增加538.8億元、增幅達6.52%，居表列各類主被動ETF之冠。

摩根資產管理表示，在台股波動提高之際，資金一方面透過主動選股尋找機會，另一方面增加債券部位，顯示「主動管理＋分散配置」正重新成為震盪市場的兩大關鍵字。

投信投顧公會的數據也反映，市場愈震盪，投資人對「主動管理」的需求反而升高。儘管同期被動式台股ETF雖仍由6.71兆元增至6.74兆元，但增幅僅0.45%，顯示在大盤下跌之際，主動與被動ETF的資金動能明顯分化。

另一件值得注意的是，10月另一個明顯成長的類別是債券ETF，其中，被動式跨國債券ETF規模由2.7兆元增加至2.83兆元，單月增加約1,300億元、成長4.81%，增幅僅次於主動式台股ETF；同樣地，主動式跨國債券ETF的規模在10月也小幅增加0.32%。

摩根資產管理表示，當AI投資敘事進入重新定價階段，全球市場已出現明顯分化，資金配置也將更加靈活。根據彭博資訊統計各國股市指數，自10月6日以來，韓國股市修正31.2%、費城半導體指數修正30.27%，台股亦修正14.06%，但同期歐洲STOXX 600指數卻逆勢上漲4.14%，說明全球市場在投資題材多元之下，並非全盤皆墨，仍有市場能夠異軍突起。

主動摩根歐洲鑫收（00422A）產品經理黃百嵩表示，10/6 台股創下波段新高之後隨即進入修正，但同一期間，歐股逆勢上揚，日股修正幅度亦不到台股一半。

黃百嵩分析，本波震盪主要集中於 AI 與高估值科技股，市場開始重新檢視龐大 AI 資本支出的投資回報，使科技股占比較高的市場承受較大壓力；相較之下，歐洲較偏金融、能源、工業與醫療等價值型產業，在資金由成長轉向價值的輪動下展現較佳韌性，也再次凸顯跨市場分散配置的重要性。

摩根資產管理表示，近期從台股ETF資金流向到歐美亞股市表現分化，都顯示市場已由「單一主題領漲」逐步進入「多元機會並存」階段，AI仍是重要長期趨勢，但當投資人更需要透過主動管理尋找修正後的投資機會，並跨市場、跨資產降低集中風險。

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