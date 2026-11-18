009826資產累積的好時機

從8月3日009826上市以來，因為全世界股市，尤其是美股呈現水平震盪，造成貝萊德世界股票（009826）在發行價上下小幅波動，白話就是「天天都便宜！」

資產的累積是持之以恆不斷買進，無論是單張買、定期定額買、盤中零股買，淨值漲也買、淨值跌也買，買買買買買，永遠不要賣，然後就是偶爾欣賞市場的演戲，重要的生命時光其實是專注在本業與生活上！

009826的抗跌超能力讓它從上市至今的報酬率勝過元大台灣50（0050），但其實它取勝的方式不是因為大漲，而是小跌！

所以長線投資人一定要好好把握這段低迷的時光，逢低買進累積資產，009826蟄伏著，等到全世界經濟的櫥窗：美國股市復甦，就是009826展翅高飛的時候！

投資這件事，一定要有耐心等待，當市場大漲的閃電打下來時，你不但在場中，還準備好很多的持股接受閃電的充電，全世界的有錢人成功發跡的原因都是「一件事情重複做」、「堅持等待恆毅力」，投資009826也是一樣的道理！

這幾個月的市場考驗，證明了009826是優質首選的投資標的，一檔就擁有全世界，除了搭配全世界債券ETF之外，不太需要再持有其他標的，許願貝萊德發行一檔全世界債券ETF，讓投資人的資產配置更完善！

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