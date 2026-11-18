台股今（18）日適逢台指期結算與輝達（NVIDIA）財報後多空交戰，加權指數高低震盪逾1677點，上演40000點保衛戰。在權值股走勢分歧之際，主動野村台灣50（00985A）展現強勁V轉氣勢，午盤漲逾1%並一度衝高逾3%，表現遠優於平盤下震盪的元大台灣50（0050）與大盤。

11月18日台股盤中行情與ETF表現 台股盤勢 台股今（18）日適逢台指期結算與輝達（NVIDIA）財報後多空交戰，加權指數以40720.09點開出後劇烈震盪。 盤中高低點 最高： 40938.20點

最低：39260.99點

高低震盪： 1677.21點（振幅4.18%） 加權指數 截至12時52分，報40167.58點

上漲75.47點（+0.19%） 主動野村台灣50

（00985A） 盤中報 17.03元（+1.19%）

最高觸及17.34元，漲幅逾3% 元大台灣50

（0050） 盤中報93.90元

下跌0.11% 盤中表現比較 00985A上漲1.19% ，優於0050下跌0.11%，兩者漲跌幅相差1.30個百分點。

註：以上為2026年11月18日盤中資訊，非當日收盤數據。

兩者表現落差的關鍵在於台積電權重與選股配置。傳統0050逾半資金集中於台積電（2330），今日台積電開高走低、盤中僅微漲0.23%至2175元，限制了0050上漲空間；而00985A將台積電比重控制在15.28%左右，把資金轉向高彈性AI零組件與自研晶片（ASIC）族群。

檢視00985A核心持股，昨日（17）AI供應鏈重挫後，今日低接買盤精準湧入跌深業績股，包括第二大持股健策（3653，權重3.73%）昨日跌停後今日盤中大漲逾8%、最高觸及4765元漲停價，聯發科（2454，權重1.97%）受惠ASIC題材大漲3.52%並一度重返4000元大關，IC載板族群的景碩（3189）盤中一度攻上漲停，欣興（3037）與智邦（2345）亦吸引買盤進駐，成為推升淨值的主力。

此外，相較於0050僅能布局市值前50大企業，00985A將選股池擴大至上市櫃市值前150大，在大型權值股受期貨結算壓抑時，成功捕捉市值51至150名的散熱與伺服器零組件反彈行情；同時納入大成鋼（2027）、藥華藥（6446）、中華電（2412）與統一（1216）等傳產及內需防禦股，在早盤科技股殺低時發揮穩定淨值的緩衝效果。

主動式ETF反彈時具備高彈性與超額報酬優勢，但系統性修正時波動同樣較大（昨日00985A單日下跌3.28%，跌幅大於0050）；此外，盤中若受搶短買盤推升易出現短暫溢價（昨日收盤溢價約0.18%），建議投資人進場前應先透過投信官網查詢即時預估淨值，避免追高買貴。

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