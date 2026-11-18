針對美國期中選舉民主黨大獲全勝後引發市場對AI基礎建設放緩的擔憂，中信投信於官方影音節目中邀請基金經理人陳雯卿（Karen）解析市場局勢與即將於11月23日至27日募集的中信金屬及礦業（009830）。

陳雯卿指出，儘管選舉結果與德州新任州長先前曾拋出暫緩資料中心建置的言論引發AI類股震盪，但該州長隨後已出面澄清並非反對AI，而是希望透過立法規範電網、水資源環保並回饋當地居民；目前算力需求依然非常強勁，整體AI基礎建設的大方向並未改變。

算力需求強勁 AI基建與製造業回流方向未變

陳雯卿進一步分析，過去資料中心從申請許可到建造約需18至24個月，因此2027至2028年已獲許可的建案不會受到影響，主要影響僅在2028年後的建置速度或地點。

她舉Google在選舉後宣布於懷俄明州（Wyoming）投資170億美元興建當地首座資料中心為例，該案由科技業者自行負擔電力基礎建設、妥善安排水資源並回饋數億美元稅收，這類「科技巨頭自付電力成本、不影響民生電價」的模式將成為未來主流；此外，美國共和、民主兩黨在製造業回流、關鍵零組件及礦產供應鏈自主上皆有共識，僅手段不同，因此政策方向並不會因民主黨勝選而逆轉。

AI基建剛需 原物料緊扣未來10年

談及經濟局勢對金屬與礦業的影響，陳雯卿表示，AI基礎建設是未來5至10年最重要的長期投資，不僅帶動科技股，也推升對原物料的剛性需求。

例如：美國興建資料中心多採用當地製造的低碳高品質鋼鐵，電網建設更高度依賴銅礦；在供給端難以快速開出的背景下，原物料行情已不再單純受短期景氣循環牽動，而是緊扣AI基建浪潮，加上美國升息步入尾聲，貴金屬與礦業類股在經歷先前修正後具備反彈空間。

009830分散布局多元礦產

針對即將募集的被動式ETF中信金屬及礦業（009830），陳雯卿在節目中說明，該檔ETF追蹤發行逾20年的「標普金屬及礦業精選行業指數」，採單一持股上限4.5%的分散機制，涵蓋鋼鐵（約三成）、銅、白銀、鋁、黃金（約兩成）及煤炭燃料資源等多元礦產，且現階段黃金開採商的生產成本僅約當前金價的一半，獲利體質穩健，投資組合中亦納入不直接採礦、而是透過提供資金給金礦公司賺取價差的特許權公司。

她建議，多數台灣投資人資產高度集中於台美科技股，可將009830作為「衛星配置」，配置約一至兩成資金，既能分散科技股波動，也能掌握未來數年美國基建與原物料的長線契機。

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