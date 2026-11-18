時序步入2026年末、展望2027年之際，市場投資關鍵字依舊圍繞著AI。

財經主持人詹璇依在《璇轉理財》影音節目中指出，這波AI浪潮背後最大的秘密在於「花大錢的人與真正賺大錢的人是不同批人」；當美國科技巨頭為了建置資料中心與搶算力而動輒砸下數百億美元的同時，真正默默將資金放進口袋且明年後年仍能持續獲利的，正是掌握實際製造與關鍵零組件的台灣、日本與韓國等「亞洲供應鏈」。

台日韓掌握製造與設備命脈 2027年獲利動能續強

詹璇依以知名韓式燒肉食堂為比喻，形容美國科技巨頭就像是砸錢裝潢、買設備與食材的餐廳老闆，而亞洲供應鏈則是背後不可或缺的廚師與設備商。

其中，台灣猶如掌握晶圓代工、IC設計與先進封裝的「神奇主廚」；韓國握有AI算力高度依賴的高頻寬記憶體（HBM），包括海力士與三星都是關鍵角色；日本則在半導體設備與材料領域擁有極深護城河，包含晶圓設備及測試設備（如愛德萬測試Advantest）皆是奠定AI發展的重要基礎。

從獲利數據來看，2026年台股整體EPS年增幅度約70%、總獲利來到8兆元左右，即便在如此高基期下，2027年台灣EPS成長率仍有機會達37%，韓國與日本明年EPS成長率也分別有42%與41%的水準，顯示法人與聰明資金正持續轉進亞洲科技。

00412A重押半導體主場 00420A廣納純亞洲泛AI科技

針對市面上兩檔鎖定亞洲科技的主動式ETF已掛牌的「主動安聯台灣（亞洲半導體）（00412A）」與緊追在後的「野村主動亞洲科技（00420A）」，詹璇依進一步剖析兩者的差異。

在選股廣度與區域配置上：

00412A聚焦半導體硬核領域，台股比重超過5成（涵蓋台積電、聯發科、創意、信驊等），亞洲市場整體占約7成，並配置約12%於美國市場，採取「不配息」機制將股利滾入淨值 而00420A則走「純亞洲、泛AI科技」大路線，選股範圍從晶片延伸至伺服器組裝、散熱、光學與被動元件，配置上台股約占40%、日本拉高至30%、韓國約20%（主要鎖定三星與海力士），且採「半年配息」設計

在操作團隊優勢方面，詹璇依指出，00412A由操盤旗艦基金「安聯台灣大壩基金」多年的經理人蕭惠中親自領軍，擅長發揮安聯在台股主動基金的選股主場優勢；而00420A背後則有日本野村資產管理公司擔任投資顧問，能藉由日本在地專業團隊協助挖掘外資難以看懂的日本百年設備廠、材料廠與AI隱形冠軍。

詹璇依總結，若投資人追求半導體純度高、看重安聯台股選股實力且不需要配息現金流，可觀察00412A；若偏好細水長流風格、希望一網打盡台日韓泛AI科技並擁有半年領息需求，則00420A較為契合。

她並提醒，由於美國大廠資本支出回收期至少需一年半至兩年，現階段仍處於「賣鏟子的人」獲利階段，投資人布局主動式ETF時，應持續關注其持股變化與操盤團隊風格是否符合自身需求。

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