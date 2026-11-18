輝達（NVIDIA）在美國時間17日公布2027會計年度第三季財報，營收和獲利優於市場預期。單季營收達1,158.4億美元，高於市場預估的1,091億美元，主要來自資料中心營收年增110%。調整後每股盈餘2.68美元，也高於市場預估的2.48美元。

輝達預估下一季營收約1,300億美元，上下浮動3%，而且這個數字沒有計入任何中國資料中心的收入；毛利率預估在71%至72%之間。公司也把2028會計年度的營收成長目標，由原本的70%調高到75%，顯示AI運算需求仍然強勁。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，黃仁勳離任後，市場原本擔心輝達會縮減對AI產業的資金支持、採購規模和基礎建設投入，不過從這一季的數字看，這些承諾沒有明顯縮水，反而持續擴大。輝達對供應商的供貨與產能承諾，已從上一季的2,790億美元增加到3,900億美元；雲端服務和資料中心租賃承諾合計約1,020億美元，對外擔保承諾達1,180億美元，和新興雲端業者的合作承諾也有320億美元。

張圭慧認為，這次財報最重要的訊息，不只是營收和獲利再次超過預期，而是輝達並沒有因為人事異動，就減少對AI基礎建設、硬體供應鏈和新興雲端業者的支持。財測依然強勁，代表AI基礎建設需求可望延續，短中期營運前景維持穩健。

在新產品方面，輝達表示，新一代AI平台Vera Rubin已開始大量生產出貨，是公司史上放量速度最快的產品，單季營收貢獻比前一季增加將近200億美元。張圭慧指出，Vera Rubin出貨快速增加，讓市場不必再擔心交貨延遲，也代表新一代AI伺服器的規格升級和零組件需求正按計畫推進。輝達新聞稿直接點名台積電、鴻海、矽品、京元電、景碩和欣興等重要合作夥伴，預計會擴大合作，台灣半導體供應鏈可望持續受惠。

不過，張圭慧也提醒，黃仁勳的接班問題仍是後續觀察重點。據傳輝達董事會已一致接受黃仁勳辭職，沒有讓他回任執行長的打算，並已正式開始挑選新任執行長；但黃仁勳稍早在社群平台X上表示願意回到公司，使人事發展再增添變數。

張圭慧表示，輝達目前的營運動能和產品規劃仍然穩健，但黃仁勳是否回歸，以及新的經營團隊能否延續過去的技術整合能力、策略判斷和執行力，將影響輝達能否維持快速推出新產品的節奏，值得持續關注，建議看好AI長期發展的投資人，可以透過半導體主題ETF分散投資，參與台灣半導體供應鏈的成長機會。

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