台股震盪加劇！主動中信台灣聚焦00417A將募集 鎖定ROE成長股、前10大持股逾70％
今年上半年主要股市受惠於AI需求大增，台股呈現多頭格局，但進入下半年後，市場雜音不斷，台股震盪加劇，投資人也開始對後市感到迷惘。中國信託投信表示，在交易擁擠的情況下，股市本身的脆弱性也會隨之升高，容易進入高度震盪階段。不過，若從基本面觀察，其實台股體質仍相當穩健，若以ROE(股東權益報酬率)作為投資組合的選股依據，聚焦基本面具優勢的企業，有望進一步放大主動選股的效果。
中國信託投信即將發行新產品主動中信台灣聚焦（00417A），已獲主管機關核准募集，預計於12月21日至24日公開募集。該檔ETF將以前瞻ROE成長為核心選股邏輯，發掘具未來成長潛力的企業；此外，研究團隊每季也將參加100場以上的公司拜訪，透過實地訪查，檢視企業未來的成長動能。
中國信託投信表示，主動中信台灣聚焦（00417A）前十大持股權重超過70%，將資金集中配置於最具未來獲利成長潛力的企業，以強化主動選股優勢。
單一財務指標往往只能反映企業的部分面向，但投資人真正關心的，是公司能否持續創造獲利。ROE的提升不僅反映獲利成長，更代表企業的競爭力、經營效率及資金運用能力同步改善。
根據歷史經驗，當企業ROE持續提升時，市場通常願意給予較高評價；反之，ROE停滯或衰退的企業，評價則傾向下修。ROE成長幅度居前20%的企業，在ROE公告後一年，股價平均上漲33.8%；反觀ROE成長幅度居後20%的企業，股價平均下跌10.8%。由此可見，市場青睞的不只是「很會賺錢」的公司，更是賺錢效率持續提升的企業。
展望台股後市，主動中信台灣聚焦（00417A）經理人徐啟葳表示，台股年底前盤勢可能將維持高檔震盪格局，但AI主線尚未結束，市場開始會聚焦在各家企業的基本面，選股邏輯可能也會從題材驅動逐漸轉向獲利品質與ROE。以目前市場主流來看，AI仍是核心方向，受惠範圍涵蓋晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB、散熱及電源等領域。
主動中信台灣聚焦（00417A）小檔案
|基金類型
|國內主動式交易所交易基金
|經理人
|徐啟葳
|投資特色
本基金以企業未來ROE成長潛力為核心選股依據，聚焦獲利效率持續提升且具成長動能之企業，並採集中持股策略，精選具競爭優勢與高度投資信心之標的，前十大持股比重合計70%以上，以提高對企業成長動能的參與度，追求台股長期超額報酬機會
|發行價格
|新臺幣10元
|IPO前最低
申購金額
|$10,000元或其整數倍數
|風險報酬等級
|RR4*
|經理費/保管費
|0.90% / 0.035%(每年)
|保管銀行
|華南商業銀行
|收益分配
|無
資料來源：中國信託投信，2026/10。
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