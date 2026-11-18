輝達（NVIDIA）財報已正式揭曉，市場緊盯後續對台股造成的波動影響。理財YouTuber清流君近日在受訪時表示，財報出爐後確實會為股市帶來一定的震盪，但無論出現何種短期利多或利空現象，都僅屬於短期波動，投資人不需要過度在意，維持「All in」策略即可。

針對不少投資人看著元大台灣50（0050）回檔感到心慌，並詢問是否有適合抄底的「甜蜜價格」，清流君直言，買進市值型ETF根本不需要刻意抄底，只要持續買進、定期定額即可，若手上有一筆閒置資金也可以直接All in。

他進一步指出，長期而言只要市場持續向上走高，即便期間出現回檔修正，點位依然會比當初買進時高出許多。

至於外界關注若富邦台50（006208）未來進行「一拆八」分割後是否會改變投資選擇，清流君明確表示自己依然會繼續買進0050。

他解釋，因為0050調降費用率之後，其總年化費用率已經低於006208，因此他個人的做法是保留目前006208的既有舊部位不動、繼續長期持有，但在台股新投入的資金則傾向全部買進0050。

面對市場恐慌情緒，清流君最後也向投資人喊話打氣，直言「All in、捏緊、扛住就對了」。

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