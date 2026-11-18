台股近期歷經劇烈震盪，加權指數在短短一個月內從逼近5萬點大關回落跌破4萬點，國民ETF元大台灣50（0050）股價也一度下殺至87.55元，引發不少高點進場的存股族恐慌。

對此，財經YouTuber「知美」在最新影片中公開自己的存股成績單，強調面對大盤急跌不僅沒賣，反而維持每月定期定額5萬元策略，至今持有22張又520股，帳面獲利突破百萬元。

無視震盪持續扣款 定期定額逾3年含息報酬近9成

知美指出，0050在經歷股價分割後，一度從47元漲破百元大關，雖近期隨大盤回檔最低觸及87.55元，但隨後已重返103.2元，加權指數也彈回44,000點之上。

回顧2008年金融海嘯、2020年疫情崩盤及2025年對等關稅風暴，每一次歷史級重挫事後看來都只是長期上升趨勢中的微小凹點。

知美分享，自己從2023年開始無視市場雜音，持續定期定額買進0050至今已滿3年又5個月，近半年更省吃儉用將每月扣款金額拉高至5萬元。

截至目前，他累計投入本金1,247,420元，持有22張520股，帳面獲利達1,073,393元（報酬率86.05%）；若加計已領取的46,382元現金股利，含息總報酬率高達89.44%。

持有逾22張贏過369萬人 揭存股族必守2大心法

根據集保統計，0050總受益人數已達387萬4,009人，逼近400萬大關，其中有超過345萬人（佔比89.23%）持有張數不到10張。

知美表示，自己持有逾22張已超越95.29%的受益人，這並非一蹴可幾，而是靠時間一點一滴累積。

他提醒新手投資人，股市大跌正是檢視現金流的絕佳時機，務必備妥緊急預備金，避免失業或急用錢時被迫砍在阿呆股低點。

0050對決台積電10年回測 專家：要超額報酬還是高容錯？

針對市場常將0050與台積電（2330）比較，知美也提出2017年至2026年的10年回測數據（每月固定投入1萬元、總本金120萬元）。

結果顯示，投資0050可領取294,886元股利，最終資產累積至5,115,203元；若全數買進台積電，雖股利僅209,108元，但最終資產高達8,398,078元，足足多出328萬餘元。

不過知美分析，單壓個股雖有機會賺取超額報酬，但若看走眼買到被市場淘汰的產業，恐面臨血本無歸風險。

0050具備定期汰弱換強機制，且台灣科技業受惠全球AI供應鏈需求，只要成分股長期獲利能力不變，新手透過被動投資仍能穩健參與大盤成長。

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