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0050三年報酬是高股息2倍！前0056投資人揭差距：領了配息卻少賺一大截
高股息投資人，看看這三年你比0050投資人少賺了多少錢？
元大台灣50（0050）三年報酬率是高股息兩倍，你們可能多一點點配息，但0050即使賣股變現，越賣越有錢，總資產最後還是你們的兩倍。
對了，利用你們來騙訂閱費的投資網紅也賺飽了錢，只有你們上當買了賺錢能力差的商品，還常慶幸有現金可以領，這些配息其實都是投信幫你們賣股變現，是你們自己給自己的錢啊！
特別聲明，我不刻意貶低高股息投資人，畢竟我曾經就是元大高股息（0056）愛好者，只是因為願意思辨與比較，最後覺得0050才是正常的投資商品，也請你們不要自我催眠，要正視問題才能給自己與家人幸福。
◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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