台股近期大幅震盪，正向2倍槓桿ETF（俗稱「正二」）再度成為討論焦點。一名自稱空手的投資人在Dcard股票板以「正二教最近還好？」為題發文，嘲諷長期持有正二的投資人，表示自己早在6月就曾提醒不宜長期持有，如今股市下跌，讓他直呼「真的會笑死」，甚至質疑正二投資人是否已經放棄持有。

原PO表示，先前便曾警告正二投資人不要長期持有，如今認為自己的看法再次獲得驗證，並嘲諷那些滿手正二、堅持長期投資的人，甚至稱自己有點擔心他們的身心健康。不過，原PO也坦言目前空手，並未透露實際投資績效。

貼文引發正二持有者反擊，一名投資人表示，自己沒有使用融資或質押，除了正二之外，仍持有0050及現金，認為投資正二的關鍵在於曝險程度與現金水位。他也不解，為何股市大跌時，有些0050投資人要嘲笑正二持有者，反問「就算正二跌比較多，0050不是也在跌嗎」，認為每個人承擔的風險不同，沒有必要互相嘲諷。

其他留言也出現不同看法，有人指出，年初買進正二至今仍有獲利，只是近期賺得比較少；另有人聲稱，今年初加入正二投資行列，截至留言時仍有約60%報酬，認為原PO的擔心多餘。也有持有者強調，6月至今不過幾個月，根本不足以檢驗長期持有策略，直言「長期持有的人現在不買哪時候買」。

不過，也有投資人分享虧損情況，有人透露帳面虧損接近58萬元，仍持續分批加碼；另有人自述虧損38%，卻已沒有資金攤平。還有人分享取得信貸後，每月分批投入20萬元，預計買進約120萬元。

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