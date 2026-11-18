台股近期震盪，2008年金融海嘯的慘痛經驗再度引發討論。一名曾經歷當年熊市的投資人在PTT股市板發文，回顧台股從9000點附近一路崩跌至3955點的過程，坦言現在回頭看，長期持有元大台灣50（0050）或台積電似乎很簡單，但當年市場恐慌到連大型企業都被懷疑可能倒閉，想抱住股票遠比想像中困難。

原PO憑印象回顧，2008年5月台股仍在8500至9309點附近，當時不少人認為拉回就是買點；6月至7月跌破7000點後，市場仍有抄底聲浪，8月也持續有人主張越跌越買。直到9月雷曼兄弟破產，仍有投資人選擇全力加碼，但10月台股跌破5500點後，融資追繳、無量跌停接連出現，市場信心逐漸崩潰。

到了2008年11月，台股最低跌至3955點，原PO回憶，當時「現金為王」成為主流想法，市場甚至擔心企業接連倒閉。他更以當年的恐慌心理舉例，直言「0050的公司，過幾個月會倒一半耶」，連台積電都被懷疑可能撐不下去。在這種氛圍下，賣掉股票換取現金，反而被認為是較合理的選擇。他坦言，長期持有績優股實際上非常困難，「我承認自己做不到」。

相關討論引發不少過來人共鳴，有人分享，當年花旗集團股價曾從高點大幅崩跌，連大型金融機構都面臨生存危機；也有人指出，2008年最可怕的並非單純股價下跌，而是裁員、減薪與無薪假接踵而至，即使想逢低加碼，也可能因為收入中斷、房貸車貸壓力而被迫賣股，根本沒有多餘資金進場。

不過，也有留言認為，如今的經濟環境與2008年金融海嘯不同，不能直接將兩者類比；另有人強調，真正能在熊市長期持有，除了心理素質，更需要緊急預備金與適當的資產配置。整體討論也點出，0050長期投資看似簡單，但當股市腰斬、企業前景不明，甚至連工作收入都受到威脅時，能否保住現金流、不過度使用槓桿，才是撐過股災的關鍵。

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