輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳無預警辭去執行長職務且遭董事會拒絕回鍋，不僅為全球科技業投下震撼彈，更敲響了投資人對「關鍵人物風險（Key Man Risk）」的警鐘。

隨著美股科技股波動加劇，不少投資人想趁拉回撿便宜，卻又擔心單押個股「接刀子」；法人觀察，聚焦美股大型龍頭的貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF（009813）因具備巨頭互補效應且一張僅需約1.1萬元新台幣，成為近期小資族分批卡位美股的熱門工具。

回顧近期盤勢表現，在11月13日黃仁勳請辭消息剛爆發時，009813便受惠於美股50大巨頭成分股互補及折價收斂，單日逆勢上漲0.88%；隨後在輝達財報前夕，009813隨美股小幅回檔至11.35元至11.37元區間整理，相較於單一AI概念股動輒劇烈震盪，整體走勢顯得相對穩健。

進一步拆解009813的持股結構，雖然其前十大持股包含輝達（占比約11.65%），但同時涵蓋蘋果（約12.27%）、微軟（約9.93%）、亞馬遜等科技巨擘，並納入金融、醫療保健與消費領域的領頭羊。

當單一明星企業面臨高層異動或產業逆風時，其他產業巨頭便能發揮蹺蹺板互補效應，降低單壓個別股票的波動風險。

這起事件證明再強大的明星企業也難免遭遇高層人事變數，透過一籃子打包標普500市值前50大企業的指數化工具，既能藉由指數定期汰弱留強機制掌握美股核心成長動能，搭配半年配息設計與萬元出頭的親民門檻，讓投資人無須承擔過高單押風險即可參與美股長線行情。

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