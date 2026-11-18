輝達（NVIDIA）財報今（18）日清晨正式揭曉，儘管創辦人黃仁勳喊話願重返公司仍遭董事長婉拒，但受惠於新一代Rubin架構首季貢獻近200億美元營收並上調長期財測，激勵輝達盤後股價強彈近4%，有望為連日受人事風波與千點殺盤衝擊的台股注入反彈強心針。

回顧這波台股劇烈洗盤行情，主動式ETF表現出現顯著分化，其中「主動永豐科技趨勢（00410A）」憑藉靈活分散的配置，不僅抗跌性與反彈力道大幅領先對照組「主動復華未來50（00991A）」，更與千億規模王「主動統一台股增長（00981A）」並駕齊驅。

在近期多空交戰的劇烈震盪中，00410A展現出「船小好掉頭」的優勢，自8月3日掛牌至10月底報酬率達16.36%，一度居22檔主動式ETF之冠；即便面臨11月12日台股千點重挫，00410A單日也僅下跌3.64%，成為三檔主動式ETF中最抗跌的標的，且上週五個交易日累積反彈達15.07%，與00981A的15.10%幾乎打成平手。

反觀00991A因前十大持股集中度高達76%，且半導體（43%）與零組件（40%）合計超過83%、重壓PCB與ABF載板達21.5%，在11月16日殺盤日盤中重挫逾7.6%成為重災區，上週反彈幅度亦僅12.92%，表現明顯落後。

進一步拆解兩大領先群的致勝關鍵，規模千億級的00981A具備雄厚銀彈與權值操作實力，今年以來累積漲幅已突破83%至105%，在11月16日大跌時更吸引國家隊砸破億元逢低承接，其策略聚焦半導體（39.75%）與零組件光通訊（22.84%），並趁回檔集中加碼台積電與聯發科等核心權值股。

而規模約20億元的00410A則走「分散布局、不設市值門檻」路線，將逾4成資金配置於零組件（25.65%）與光通訊（14.50%），並將台積電權重控制在6.67%至9%的健康水位，成功在系統性修正時避開單一族群超跌風險。

隨著今日台股有望迎來輝達財報利多帶動的反彈契機，三檔主動式ETF的進場門檻也成為市場關注焦點。

對比昨（17）日收盤價，00981A收在21.53元、00991A收在12.36元，而主角00410A經過連日隨大盤修正後，昨日收盤價來到9.28元（淨值9.31元），不僅跌破10元發行價、處於微幅折價狀態，買進一張更僅需9千多元新台幣，在低門檻與高反彈爆發力的雙重優勢下，成為小資族在盤勢回穩之際逢低卡位的熱門焦點。

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