台股近期震盪劇烈，台指期夜盤一度跌破年線，引發投資人擔憂。一名投資人在PTT股市板發文表示，台指期夜盤跌破39426點，自己日前才將元大台灣50（0050）持股部位從5成加碼至約7成，如今手上資金所剩不多，加上約4成資金來自借貸，讓他忍不住詢問，隔天開盤是否該先出場保命。

原PO貼出的11月17日台指期盤後交易資訊顯示，收盤指數為39357點，下跌654點、跌幅1.63%，當日最低來到39304點，已跌破他所關注的39426點年線。面對行情急跌，原PO坦言資金有限，擔心後續跌勢擴大，不知道該繼續抱著0050，還是趁早降低持股。

貼文曝光後，不少人認為，0050本來就是適合長期持有的市值型ETF，沒必要因短期下跌急著停損，紛紛表示「0050不用動啦，又不是正二」、「0050買了等退休再看」、「長期投資就是要放20年以上」，也有人認為下跌反而是持續投入、降低成本的機會。

不過，另一派則認為，問題不在0050，而是原PO使用借貸資金投資。有留言直言「現在不適合開槓桿」、「都焦慮了，減碼到可以安心睡覺的金額」，也有人提醒，應先評估能否承受股市再跌20%，若無法承擔，就不該勉強維持高持股。

此外，也有人建議先提高現金水位，避免後續下跌造成更大壓力；但也有投資人強調，若沒有被迫賣出的風險，長期持有0050不必過度在意短線波動。整體討論的關鍵在於，長期投資與借錢投資是兩回事，即使買的是市值型ETF，仍須考量借貸成本、還款能力與資金壓力。

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