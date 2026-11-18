櫃買指數昨（17）日下跌3.92%，收306.61點，千金股旺矽（6223）、倉和（6538）驚爆違約交割。櫃買中心昨接獲台銀金山、德信、新光等券商據點通報，旺矽爆出5,406萬元違約交割，是旺矽今年第二次違約交割。

另，華南台南、永豐潮州、永豐桃園等券商據點則通報倉和違約交割1,096.1萬元。這兩起分別是今年來櫃買市場第17、18起違約交割案。

旺矽昨日下跌310元收在3,995元，跌幅7.2%。以交割T+2日計算，13日是上漲15元，漲幅0.32%，以當日收盤價4,670元計算，違約交割金額5,406萬元，約當11.5張。

倉和昨日跌停，且已連吞三根跌停，終場下跌26元收在238.5元，T+2日計算的13日是跌停且下跌32.5元，以當日收盤價293.5元計算，違約交割金額1,096.1萬元，約當37.3張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.14億元，買進、賣出相抵後金額則為1,673.8萬元。

旺矽上一次違約交割是在6月12日由證券商永豐萬盛通報，發生1,207萬元違約交割。累計今年來兩次違約交割金額達6,613萬元。

統計今年來櫃買市場發生18起違約交割，總金額達7.07億元，今年來三度違約交割的個股是穩懋（3105），二度違約交割的是信驊（5274）、金居（8358），以及旺矽。單次違約交割金額最高的是金居，4月21日違約交割金額高達1.1億元。不過穩懋因爆出三次違約交割，累計違約金額達2.05億元則是個股之中最高。

今年來櫃買市場傳出違約交割的個股，多半是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、封測、記憶體等，包括環宇-KY（4991）、華星光（4979）、聯亞（3081）、穩懋、金居、台燿（6274）、富喬（1815）、信驊、旺矽、群聯（8299）等。

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