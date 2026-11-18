AI估值調整進行中，台股繼續震盪洗刷，連帶槓桿型、主題型、主動式ETF漲幅紛紛縮水，高股息ETF乘勢崛起，其中，統一台灣高息動能（00939）以69.8%績效昨（17）日躍居成為ETF今年來的績效王，國泰永續高股息也入列漲幅前十強。

根據CMoney統計至昨日，加權報酬指數降至40.6%，整體台股ETF平均漲幅也降至39.3%，剩下47檔台股ETF表現贏過加權報酬指數，且全為被動式ETF。

從個別標的來看，統一台灣高息動能昨日僅小跌0.1%，今年來以69.8%之姿成為新一輪的漲幅王，第二及三則為中信關鍵半導體64.6%和兆豐台灣晶圓製造64.5%，其餘依序為元大台灣50正2的62.7%、群益臺灣加權正2的62.08%、野村臺灣新科技50的60.8%、國泰臺灣加權正2的60.4%、富邦臺灣加權正2的59.3%、富邦台灣半導體58.95%、國泰永續高股息58.91%。以類型來看，槓桿型和主題型都各有四檔，而高股息則增至二檔。

統一台灣高息動能今年來漲幅不僅傲視台股ETF，放眼海內外ETF，漲幅同樣高居第一。對此，經理人林良一表示，今年來台股在AI需求帶動下震盪走高，上半年由電子權值股主導漲勢，市場在第2季表現激情，指數屢創新高。年中起電子股評價偏高、外資調節力道加大，資金逐步往獲利穩健且具股利支撐的金融股移動。

7月大盤急跌修正期間，金融股獲內資買盤承接，扮演撐盤要角，此後金融類股指數持續走強，並在10月以來的修正中展現相對抗跌的特性。而統一台灣高息動能今年兩次的成分調整亦提高金融比重，與台股資金輪動方向一致。

展望後市，AI融資疑慮與國際政經變數尚待消化，短線盤勢偏向震盪。然台灣出口與企業獲利仍維持成長，待籌碼沉澱後，電子與金融可望輪動表現，高息類ETF在配置上可望兼顧成長與收益。

國泰投信表示，短期市場波動難免受到消息面與投資情緒影響，但長期而言仍應聚焦企業獲利能力、產業競爭優勢及市場需求變化。面對震盪環境，投資人可透過分散布局及分批投資方式控管風險，並持續追蹤AI產業發展與全球科技資本支出動向，以掌握後續市場變化及投資機會。

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