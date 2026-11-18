隨AI巨頭人事地震陰影未消、賣壓持續釋放，近日全球主要股市震盪回檔，部分資金轉向穩健型資產，觀察下半年來日均成交量超過5,000張、交投熱絡的債券ETF表現，以短天期投等債與非投等債ETF表現最為突出，顯示在市況動盪之際，能提供息收又具備存續期短、波動相對低的券種相對受青睞。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人呂汶芳表示，下半年來市場不確定性干擾接二連三而來，包括中東局勢反覆、通膨疑慮與聯準會年內仍有升息可能、AI股估值修正、共和黨期中選舉失利等，也更加凸顯資產配置重要性。

在不確定性環伺的環境中，短天期投等債因能作為收益來源，信用品質也無虞，再加上天期短，意味著利率敏感度低，有望在市況波動中持續吸引資金關注，投資人亦可善用相關ETF來配置。

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