聽新聞
0:00 / 0:00
短天期債券ETF 交投熱絡
隨AI巨頭人事地震陰影未消、賣壓持續釋放，近日全球主要股市震盪回檔，部分資金轉向穩健型資產，觀察下半年來日均成交量超過5,000張、交投熱絡的債券ETF表現，以短天期投等債與非投等債ETF表現最為突出，顯示在市況動盪之際，能提供息收又具備存續期短、波動相對低的券種相對受青睞。
群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人呂汶芳表示，下半年來市場不確定性干擾接二連三而來，包括中東局勢反覆、通膨疑慮與聯準會年內仍有升息可能、AI股估值修正、共和黨期中選舉失利等，也更加凸顯資產配置重要性。
在不確定性環伺的環境中，短天期投等債因能作為收益來源，信用品質也無虞，再加上天期短，意味著利率敏感度低，有望在市況波動中持續吸引資金關注，投資人亦可善用相關ETF來配置。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。