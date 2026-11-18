全球股市近三個月震盪加劇，MSCI世界指數下跌4.6%，費城半導體指數以及韓國KOSPI綜合指數跌幅則超過兩成，而台股加權指數和日經225指數跌幅也都在一成之上，連帶影響ETF表現，不過，航運概念ETF在近期卻呈現逆勢走揚，成為亮點之一。

法人分析指出，主要港口壅塞、有效運力受限，加上亞洲航線旺季與年終備貨需求，運價及營運展望獲得支撐，相關ETF表現也受到關注。

統計至16日，盤點盤面上ETF持有貨櫃三雄比重，其中，以野村全球航運龍頭占比最高，共計15.9%，其次為永豐優息存股的13.4%，至於統一台灣高息動能和群益台灣精選高息持股比也在4.6%，復華富時高息低波也有2%，挹注相關ETF繳出正報酬佳績。

截至昨（17）日，檢視這些持有貨櫃三雄的航運概念ETF近三個月來表現，統一台灣高息動能上漲7.6%，表現最佳，其次為永豐優息存股的7.5%、復華富時高息低波漲幅也有7.2%、野村全球航運龍頭5.9%、群益台灣精選高息3.6%，同期間加權報酬指數跌幅則達12.3%。

野村全球航運龍頭經理人張怡琳表示，航運市場受全球貿易、航線調整及船舶供需影響，各區域與不同船型的景氣節奏並不一致，透過全球布局，可參與不同市場航運龍頭的營運機會，分散對單一地區與個別公司的依賴。

近期港口壅塞、船舶周轉時間拉長，加上亞洲旺季與節慶備貨需求，為貨櫃運價提供支撐，部分航商也上修獲利展望。後續仍須觀察港口作業、主要航線復航及新船交付對有效運力的影響。

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