新一輪台股ETF進行換股，包含凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣價值高息、台新臺灣IC設計等九檔ETF新增及刪除成分股出爐，相關成分股納入和刪除變動將自今（18）日起生效。

臺灣指數公司昨日公告凱基台灣TOP 50、元大台灣價值高息、台新臺灣IC設計、中信綠能及電動車、中信小資高價30、台新AI優息動能、兆豐台灣晶圓製造、野村趨勢動能高息、平衡兆豐台美動能的追蹤指數進行定期審核結果，合計九檔ETF規模3,061.07億元。

此外，元大台灣價值高息有五個交易日的指數調整過渡期、台新AI優息動能和野村趨勢動能高息則有三個交易日的指數調整過渡期。

從換股檔數來看，野村趨勢動能高息新增及刪除24檔最多，中信小資高價30則有15檔、平衡兆豐台美動能14檔、中信綠能及電動車換11檔、元大台灣價值高息十檔、台新AI優息動能九檔、凱基台灣TOP 50和兆豐台灣晶圓製造都是三檔、台新臺灣IC設計僅一檔。

以新增股來觀察，南亞科被三檔ETF納入最多，至於台塑、大成鋼、遠傳、洋基工程、華城、南亞、華碩、鈊象、精材以及宏正則各被兩檔ETF納入。

至於刪除股部分，聯發科被五檔ETF剔除，成為這波換股的主要調節對象，而貿聯-KY、致伸、京元電子、台汽電、中鼎、精測、國巨*、頎邦、群翊則各被兩檔ETF刪除。

換股ETF中規模最大的是凱基台灣TOP 50的2,114.9億元，新增台塑、台化、景碩；刪除群創、貿聯-KY、遠傳。

至於規模585.4億元的元大台灣價值高息，本次調整主要加入評價合理的AI概念股，包含洋基工程、聖暉*、宜鼎、德律、創見；其餘還有儒鴻、大成鋼、上海商銀、台塑化、遠傳。

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