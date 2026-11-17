證交所表示，由野村投信募集發行的主動野村亞洲科技（00420A）ETF及野村韓國科技30（009833）ETF，將於115年11月19日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，野村亞洲科技主動式ETF係以亞洲高科技產業鏈為投資主軸，透過分析全球高科技產業趨勢及亞洲區域科技價值鏈變化，並根據產業趨勢、景氣循環、供應鏈議價能力、競爭壁壘、企業獲利能力及財務品質等基本面發掘投資標的，搭配對於主要投資市場之未來展望及股票評價分析，以建構最適化的投資組合。

而野村韓國科技30 ETF之標的指數為「NYSE TIP 韓國科技30指數」，成分股係以韓國證券交易所上市公司為母體，經流動性及市值規模初步篩選，依據RBICS產業分類選取科技相關企業，再依研發創新、獲利能力及股價動能等指標進行檢驗，最終按發行市值擇優選取30檔成分股，以掌握韓國核心科技產業之成長趨勢。

證交所表示，包含上述2檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達244檔（含被動式ETF 205檔及主動式ETF 39檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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