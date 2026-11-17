臺灣指數公司17日公告包含凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣價值高息（00940）、台新臺灣IC設計（00947）、中信綠能及電動車（00896）、中信小資高價30（00894）、台新AI優息動能（00962）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村趨勢動能高息（00944）、平衡兆豐台美動能（00982T），共9檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自11月17日交易結束後生效（亦即11月18日起生效）。

凱基台灣TOP 50追蹤臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，此次新增及刪除各3檔，新納入台塑（1301）、台化（1326）、景碩（3189）；刪除群創（3481）、貿聯-KY（3665）、遠傳（4904）。

元大台灣價值高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，此次新增及刪除各10檔，新納入儒鴻（1476）、大成鋼（2027）、創見（2451）、德律（3030）、遠傳、宜鼎（5289）、聖暉*（5536）、上海商銀（5876）、台塑化（6505）、洋基工程（6691）；刪除英業達（2356）、華碩（2357）、聯發科（2454）、健鼎（3044）、大聯大（3702）、神達（3706）、致伸（4915）、和碩（4938）、瀚宇博（5469）、寶成（9904）。

元大台灣價值高息在指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

台新臺灣IC設計追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，此次新增及刪除各1檔，新納入巨有科技（8227）；刪除凌陽（2401）。

中信綠能及電動車追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，此次新增及刪除各11檔，新納入台塑、士電（1503）、中興電（1513）、華城（1519）、致茂（2360）、南亞科（2408）、友達（2409）、群創、康普（4739）、新盛力（4931）、宣德（5457）；刪除亞泥（1102）、微星（2377）、京元電子（2449）、聖暉*、啟碁（6285）、明基材（8215）、群聯（8299）、金居（8358）、台汽電（8926）、高力（8996）、中鼎（9933）。

中信小資高價30追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，此次新增及刪除各15檔，新納入南亞、國巨*（2327）、華碩、廣達（2382）、南亞科、華新科（2492）、欣興（3037）、聯亞（3081）、大量（3167）、鈊象（3293）、雙鴻（3324）、精材（3374）、聯茂（6213）、藥華藥（6446）、高力；刪除台達電（2308）、智邦（2345）、致茂、聯發科、弘塑（3131）、威剛（3260）、昇達科（3491）、嘉澤（3533）、貿聯-KY、臻鼎-KY（4958）、華星光（4979）、宜鼎、光聖（6442）、精測（6510）、尖點（8021）。

台新AI優息動能追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數，此次新增及刪除各9檔，新納入華城、鴻準（2354）、零壹（3029）、中磊（5388）、廣明（6188）、普萊德（6263）、宏正（6277）、泓德能源（6873）、勤誠（8210）；刪除亞德客-KY（1590）、裕隆（2201）、研華（2395）、聯發科、怡利電（2497）、欣銓（3264）、泰博（4736）、綠界科技*（6763）、南茂（8150）。

台新AI優息動能在指數定期審核生效日(含)起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

兆豐台灣晶圓製造追蹤臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數，此次新增及刪除各3檔，新納入南亞科、全新（2455）、精材；刪除光洋科（1785）、志聖（2467）、精測。

野村趨勢動能高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，此次新增及刪除各24檔，新納入亞泥、統一（1216）、南亞、遠東新（1402）、大成鋼、佳世達（2352）、華碩、技嘉（2376）、裕民（2606）、長榮航（2618）、玉山金（2884）、統一超（2912）、神基（3005）、聯陽（3014）、聯詠（3034）、緯創（3231）、鈊象、材料*-KY（4763）、南寶（4766）、天鈺（4961）、十銓（4967）、群益證（6005）、復盛應用（6670）、洋基工程；刪除新纖（1409）、台肥（1722）、聯電（2303）、國巨、瑞昱（2379）、中華電（2412）、聯發科、義隆（2458）、可成（2474）、彰銀（2801）、富邦金（2881）、第一金（2892）、信邦（3023）、致伸、崇越（5434）、中美晶（5483）、寶雅*（5904）、頎邦（6147）、台表科（6278）、樺漢（6414）、群翊（6664）、長華*（8070）、台汽電、中鼎。

野村趨勢動能高息在指數定期審核生效日(含)起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

平衡兆豐台美動能在台股部位追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數，此次新增及刪除各14檔，新納入敬鵬（2355）、瑞昱、中華電、敦陽科（2480）、台灣大（3045）、大綜（3147）、玉晶光（3406）、遠傳、和碩、耕興（6146）、精誠（6214）、宏正、宏碁資訊（6811）、志超（8213）；刪除國巨、京元電子、聯發科、強茂（2481）、禾伸堂（3026）、德律、宜特（3289）、營邦（3693）、亞翔（6139）、頎邦、良維（6290）、群翊、巨漢（6903）、宇瞻（8271）。

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