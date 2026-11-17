國內首檔率先卡位全球算力核心的玉山未來全球算力ETF（009827）今年9/2掛牌上市，於11月迎來首次定審換股。此次新增5檔成分股、並剔除6檔股票，聚焦50大頂尖算力企業，掌握全球算力投資成長機會。其中，009827投組目前持有SpaceX約18.26%，可望直接受惠太空經濟成長紅利，掌握科技巨擘的長期增值機會。

納入5檔新成分股 SpaceX躍居第一大成分股

009827首度定審換股納入5檔成分股，其涵蓋的算力鏈產業包括：數據中心(Cisco, Applied Digital)、太空衛星(Iridium Communications)、雲端運算&AI軟體(NetApp)、以及發電設備(Acciona)。其中，思科Cisco是全球最大的網路設備供應商之一，擁有網路、資安、以及AI基礎設施等業務，同時提供連接數萬顆GPU的高速網路設施，可視為AI算力背後的「高速公路建設商」。

此外，由於太空衛星巨擘SpaceX在外流通股數大幅增加，不僅躍居009827的第一大成分股，同時也是目前國內上市ETF中持有SpaceX比重最高*的ETF。全球最大火箭公司暨衛星服務供應商SpaceX最新財報不僅轉虧為盈，而且營收比去年同期大幅成長161.4%，優於市場預期。投組目前持有SpaceX約18.26%，可望直接受惠太空經濟成長紅利，掌握科技巨擘的長期增值機會。

運算需求成長 長期發展前景明確

009827 ETF經理人楊立楷表示，當前市場疑慮主要源於算力供給瓶頸所導致之短期營收增速放緩，以及龐大資本支出與獲利、現金流實現時點的階段性落差，而非AI產業成長趨勢出現變化。隨著供給瓶頸逐步緩解，投資效益有望逐漸反應於企業營運表現。此外，隨著期中選舉後政治不確定性逐步消退，市場風險偏好有望回升；加上近期科技類股大幅修正後，籌碼、情緒與估值等不利因素已獲相當程度消化，股市風險報酬可望出現明顯改善。

楊立楷表示，009827涵蓋AI科技、AI基建、以及太空衛星三大算力核心，透過市值篩選，布局全球50大算力關鍵標的，讓投資人能輕鬆搭上全球算力投資列車。相較於單一半導體產業，當科技類股修正或產業族群輪動時，009827走勢震盪相對較小，同時又能有效掌握長線向上趨勢的機會。

資料來源：* CMoney，投信投顧公會，2026/11/13。

009827 前十大成分股

資料來源：玉山投信，2026/11/13。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。注意：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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