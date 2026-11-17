近期全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出高層領導變動與相關調查消息，引發市場高度關注其後續接班布局、技術路線圖演進及核心供應鏈的動態重組。

對此，聚焦台灣半導體與晶圓製造核心優勢的兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）投資團隊指出，面對科技巨頭人事更迭與市場不確定性，相較於單押個股的波動風險，透過ETF進行一籃子股票配置，更能發揮風險分散、平衡布局與緊扣產業大趨勢的多重優勢。

隨著市場提前為「後黃仁勳時代」進行評估與定價，法人分析指出，輝達高層異動短期內可能使較為積極的研發與規格迭代節奏略為放緩，進而牽動雲端服務供應商加速分散供應鏈，擴大對超微、博通及各大廠自研ASIC的合作布局。

然而，從整體產業鏈結構觀察，無論未來AI晶片設計權與市占率如何在國際大廠間重新洗牌，所有主流AI晶片與高效能運算處理器，皆高度仰賴台灣作為全球最核心的製造、先進製程與高階封測基地。

在指數調整方面，00913今（17）日進行下半年成分股調整並於當日收盤生效，本次新納入南亞科（2408）、全新（2455）及精材（3374），同時刪除光洋科（1785）、志聖（2467）及精測（6510）。此次新納入的三檔標的皆在半導體生態系擁有關鍵地位，包括台灣DRAM製造龍頭南亞科，受惠於AI帶動記憶體需求強勁；全球砷化鎵磊晶片大廠全新，掌握資料中心高速光通訊與矽光子傳輸關鍵材料；以及台積電（2330）轉投資的晶圓封裝大廠精材，切入3D感測與先進封測商機。

當市場資金在輝達、AMD、博通及各大CSP自研ASIC之間快速輪動時，單押特定個股容易面臨「押錯邊」的波動風險；而透過00913這類聚焦台灣晶圓製造與半導體的ETF進行布局，無論終端訂單流向哪家晶片設計大廠，身為共同核心的台灣晶圓代工與高階封測供應鏈可望雨露均霑，不錯失任一陣營的成長契機。

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