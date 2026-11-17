台股今（17）日大坐雲霄飛車，開盤大跌逾1,200點後一度急拉逾1,700點翻紅，但隨後又被壓低至平盤之下，且面臨4萬點保衛戰。盤中個股、零股成交前五大除了台積電，全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動中信台灣收益（00406A）逾136萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾59萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾56萬張排名第三、元大台灣50反1（00632L）逾40萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A）逾33萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有2,402萬，主動中信台灣收益有732萬，國泰永續高股息（00878）有388萬，台積電（2330）有374萬，元大高股息（0056）有346萬。

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