黃仁勳緋聞風暴牽動出後面更深層的美中晶片大戰角力，也使得股市因為信心危機而重挫，台股今天繼續上演40,000點關卡保衛戰，其中今年掛牌發行的20檔主動式ETF，最新統計顯示，已經有14檔破發，比率高達70%，投資人一片血流成河，甚至槓桿式的ETF 元大台灣50正二，跌幅還遠小於許多主動式的ETF。

根據業界統計的最新資料顯示，倘若以昨天的收盤價來觀察，20檔主動式的ETF，只有六檔的收盤價高於當初的掛牌價格，這六檔分別為主動第一金台股優、主動中信台灣卓越、主動安聯台灣、主動兆豐台灣豐收、主動兆豐台灣豐收、主動國泰動能高息、主動摩根台灣鑫收，其中主動第一金台股優還有主動中信台灣卓越分別比今年一月掛牌的時候，仍然有30%跟28%的漲幅。

其他14檔的主動式ETF則全面破發。這些主動式ETF全部都用面額10元作為發行價格， 11月16號的收盤價，比起當初掛牌時的價格，跌幅大部分落在10%到30%之間，其中主動富邦台灣龍耀、主動中信台灣收益、主動復華全球50、主動安聯亞半導體、主動凱基台灣、主動群益核心50、主動第一金優股息，跌幅分別為32%、29%、27%、26%、23%、26%、20%，另外主動聯博動能50、主動統一升級50、主動台新臺灣中小、主動野村台灣高息，跌幅分別在19%、17%、15%、10%。

對於大多數的主動式ETF在這波大股災成為受災最為慘重的ETF，業界人士分析，國內的主動式ETF彼此重複持股的情況太嚴重，已經形同於「交叉持股」，當大盤好的時候彼此之間當然能互相拉抬價格，但是在發生大股災時，往往互相踩踏的情形就更為嚴重。

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