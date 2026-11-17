台股ETF受益人數連續5周創新高。根據集保戶股權分散11月13日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增24.5萬人，總人數來到20,495,429人，統計今年來增加了8,321,939人。以單檔人數變化來看，包括0050、00919、0056、00927、00415A、00878等共23檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看高息型、市值型較受投資人青睞。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。台股後市不看淡，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選高息（00919）ETF基金經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。

對投資人而言，面對大盤大漲大跌的情況，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌表示，大盤近期劇烈震盪帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，不過，短期現貨市場若出現震盪，反而有利股市多頭延續。市場預期台股企業獲利將持續增長，在獲利表現保持強勁下，亦有助支持股市表現，故短期整理不影響股市長多趨勢。

台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。在投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，建議投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式市值台股ETF來掌握行情。

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