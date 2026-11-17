台股16日重挫2,635.04點，收在41,040.08點，AI相關族群全面承壓。分析師郭哲榮認為，這波下跌主要受到恐慌情緒影響，指數回檔幅度已經過大，41,000點附近開始浮現買進機會，並預估周三台指期結算後有望迎來轉折，20日多頭可能重新歸隊。

郭哲榮在直播中表示，股市回檔原本正常，但這次跌幅已超出合理範圍。他透露，自己第二次進場買進元大台灣50（0050）時，台股就在41,000點附近，另一個看好的進場位置則是37,000點，甚至直言這兩個位置「可以閉著眼睛買」，認為近期跌勢過於誇張。

針對輝達創辦人黃仁勳辭職，以及新一代AI運算平台Vera Rubin傳出延後放量出貨等消息，郭哲榮認為，相關疑慮加劇短線恐慌，但AI長期發展趨勢並未改變。他也看好黃仁勳重返輝達的可能性，即使最終未能回歸，仍認為不至於改變台灣AI產業的長期方向。

展望後市，郭哲榮預估，周三台指期結算後可能出現轉折，並點名輝達財報及員工大會等事件，預告11月20日多頭歸隊，年底台股仍有機會挑戰50,000點。他也表示，若11月底指數未能回到45,000點，就要準備發雞排。

相關言論引發PTT股板熱議，不少留言將焦點放在雞排承諾，直呼「請吃雞排比較實在」、「雞排在哪領」，也有人質疑持續喊進場的策略，認為部分投資人已承受不小虧損。面對郭哲榮的樂觀預測，投資人反應不一，後續台指期結算、輝達相關消息及台股能否止跌，將成為檢驗其看法的重要觀察點。

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