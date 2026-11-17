買貝萊德世界股票（009826）就是「擔心台灣」？

買009826就是犧牲投資報酬率？

在某位投資網紅的發文看到以上敘述，他本人不太了解購買009826投資人的真正想法，只會自我揣測！

買009826可以分散風險到全世界的國家與產業沒錯，但與擔不擔心台灣沒有關聯，我們擔心的是全世界的單一國家風險，不僅限於台灣！

買009826更可以賺到台灣以外的國家與產業的報酬，這是相對於台灣是集中在單一國家與半導體科技產業無法比較的優點！

所以009826投資人不擔心或看衰台灣，而是想要將投資的廣度拓展、將安心持有資產的時間延長，讓自己長期跟隨全世界股市賺到完整安穩的總報酬，所以買進009826這種全世界股票是一種宏觀的度量，短視近利的他當然永遠也無法體會。

這位投資網紅只會推廣元大高股息（0056）傳授錯誤觀念來誤導存股族，又加上模仿柏格頭來蹭元大台灣50（0050）近年的熱度，總算把錯誤的KD短進短出方式改成持續買進長期持有與定期定額，也算是將功贖罪。

至於說投資009826是犧牲投資報酬率，他大概不知道009826上市至今的報酬率勝過0050吧！每天活在自己的狹隘世界，寫自己的文章來賺自己粉絲的訂閱費才是他每天專注的事務！

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